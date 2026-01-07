Nächster Marvel-Star für The Batman 2: Er soll Bösewicht Harvey Dent aka Two-Face spielen

Das Casting für The Batman 2 läuft auf Hochtouren. Nachdem Scarlett Johansson für Schlagzeilen gesorgt hat, steht der nächste Marvel-Star im Gespräch für eine Rolle.

Nach langen Verzögerungen beginnen dieses Jahr endlich die Dreharbeiten zu The Batman Part II. Seit vier Jahren warten DC-Fans auf die Fortsetzung rund um den von Robert Pattinson verkörperten Bruce Wayne. Jetzt macht das Projekt endlich größere Sprünge, gerade auch im Hinblick auf das wachsende Ensemble.

Ende letzten Jahres berichteten wir, dass sich Scarlett Johansson dem Cast des Superhelden-Blockbusters anschließt. Nun befindet sich der nächste Star aus dem Marvel Cinematic Universe im Gespräch für eine Rolle in The Batman Part II. Es handelt sich um keinen Geringeren als den Winter Soldier aka Sebastian Stan.

Marvel-Star Sebastian Stan könnte Harvey Dent in The Batman 2 spielen

Seit dem ersten Captain America-Film ist Stan Teil der Marvel-Familie. Im Laufe der Zeit ist er in zahlreichen MCU-Ablegern aufgetreten, vom Avengers-Crossover bis hin zu seiner eigenen Serie auf Disney+, The Falcon and The Winter Soldier. Jetzt soll der Sprung ins DC-Universum erfolgen, wie der Hollywood Reporter berichtet.

Doch welche Rolle spielt Stan in The Batman Part II? Dafür müssen wir einen Blick in die Gerüchteküche wagen, wo der gut vernetzte Scooper Jeff Sneider eine mehr oder weniger konkrete Andeutung macht: Sebastian Stan befindet sich offenbar in Verhandlungen um den Part von Harvey Dent, besser bekannt als DC-Schurke Two-Face.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Damit wäre Stan der dritte Schauspieler, der den Anwalt mit gespaltener Seele auf der großen Leinwand verkörpert. Tommy Lee Jones übernahm die Rolle 1995 in Batman Forever. 13 Jahre später folgte Aaron Eckhart in The Dark Knight. Wir dürfen gespannt sein, wie sich Sebastian Stan in diese Reihe einfügt.

Außerdem spannend im Hinblick auf die Gegenspieler: Laut Variety ist die Rückkehr des Jokers gesetzt. Barry Keoghan schlüpft ein weiteres Mal in die Rolle des unberechenbaren Fieslings, den wir ganz am Ende von The Batman erstmals zu Gesicht bekommen haben. Dem dunklen Ritter dürfte damit alles andere als langweilig werden.

Auch interessant:

Wann startet The Batman 2 im Kino?

Mehrmals wurde der Kinostart von The Batman Part II bereits nach hinten gerückt. Aktuell soll die DC-Fortsetzung am 1. Oktober 2027 in den deutschen Kinos starten. Wenn die Dreharbeiten tatsächlich in absehbarer Zeit beginnen, dürfte das realistisch sein.