Nächstes Sci-Fi-Highlight kündigt sich an: Der Film spielt in einer Zukunft, in der sich 10 Prozent der Menschheit verwandelt haben

Apple arbeitet an einem neuen Sci-Fi-Actionfilm. Der erzählt von einer Welt, in der Millionen von Menschen plötzlich Gedanken lesen können, woraus ein gefährlicher Konflikt entsteht.

Sci-Fi-Fans können sich bald auf einen düsteren Action-Thriller freuen, der die Frage nach Vertrauen stellt, in einer Welt, in der Menschen plötzlich über übernatürliche Kräfte verfügen. Wie Deadline berichtet, hat Apple Studios grünes Licht für den Film Liminal gegeben. Schon jetzt lockt der Streaminganbieter mit einer hochkarätigen Besetzung vor und hinter der Kamera.

Neuer Sci-Fi-Thriller Liminal von Fast X-Regisseur

In den Hauptrollen von Liminal werden Vanessa Kirby und Yahya Abdul-Mateen II zu sehen sein. Kriby wurde 2021 für ihre Leistung im Drama Pieces of a Woman für einen Oscar nominiert. Abdul-Mateen II erhielt einen Emmy für seine Darstellung in der HBO-Serie Watchmen.

Auch hinter der Kamera ist mit dem französischen Regisseur Louis Leterrier ein erfolgreicher Name vertreten. Mit Werken wie Fast X und The Transporter (zusammen mit Corey Yuen) hat er vor allem actionreiche Stoffe in Szene gesetzt.

Liminal handelt von düsterer Zukunftsvision

Perfekte Voraussetzungen also, um auch Liminal in einen temporeichen Sci-Fi-Kracher zu verwandeln. Dieser basiert auf der Graphic Novel Telepaths vom preisgekrönten Autor J. Michael Straczynski (Babylon 5) und den Illustratoren Steve Epting und Brian Reber.

In dem Comic entwickeln nach einer elektromagnetischen Störung rund zehn Prozent der Bevölkerung telepathische Fähigkeiten. Dazu gehören auch Polizist:innen aus Boston und ein zu Unrecht Verurteilter. Dieser wird zum Anführer anderer Telepath:innen, die aus der Gesellschaft fliehen wollen, da ihre Kräfte schnell zur Zielscheibe werden.

Während die Polizist:innen nach Ordnung und Sicherheit streben, steht der Verurteilte für Freiheit und Selbstschutz. Die Geschichte stellt die Frage, ob zwischen den Parteien eine Zusammenarbeit möglich ist oder Angst und Misstrauen die neue Zukunft bestimmen werden.

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Wie nah sich Liminal an die Vorlage halten wird, ist bislang noch unklar. Drehbuchautor Justin Rhodes (Terminator: Dark Fate) adaptierte die Graphic Novel. Mit dieser Mischung aus prominenten Namen und spannender Vorlage zählt Liminal schon jetzt zu einem der interessantesten Sci-Fi-Projekte der nächsten Jahre. Wann der Film veröffentlicht wird, ist aktuell noch nicht bekannt.