So habt ihr Narnia noch nie gesehen: Erste Bilder zu Netflix' großem Fantasy-Epos enthüllen Meryl Streep als Aslan

Greta Gerwig verpasst der fantastischen Welt von Narnia für Netflix einen Neuanstrich. Ihre Adaption ist eine "Rock-Oper" und hat Meryl Streep als Aslan im Gepäck.

Drei Jahre ist es mittlerweile her, seit bekannt wurde, dass Barbie-Regisseurin Greta Gerwig die Welt von Narnia für Netflix zu neuem Leben erwecken soll. Seitdem haben wir viel über das epische Fantasy-Projekt gehört, das unter anderem einen einmaligen IMAX- und Kino-Deal mit dem Streamer aushandeln konnte und Gerüchten zufolge zum teuersten Netflix-Film aller Zeiten geworden ist. Auf offizielle Einblicke haben wir jedoch vergebens gewartet. Bis jetzt.

Endlich wurden die ersten offiziellen Bilder zu Narnia: The Magician's Nephew veröffentlicht und sie zeigen uns die Fantasywelt, wie wir sie noch nie gesehen haben.

Erste Bilder zu Netflix' Narnia enthüllen Fantasy-Welt als "Rock-Oper"

In einem Interview mit dem britischen Empire Magazine hat Greta Gerwig jetzt erstmals detailliert über ihr großes Fantasy-Projekt gesprochen, das gleichzeitig auch die ersten offiziellen Bilder zu Narnia: The Magician's Nephew veröffentlicht hat. Auf den Bildern sehen wir Emma Mackey als Hexe Jadis mit David McKenna als Digory und Beatrice Campbell als Polly in einer futuristisch anmutenden Welt stehen.

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Greta Gerwig verriet gegenüber Empire ihre Inspirationsquellen für die Verfilmung des Narnia-Prequels von C.S. Lewis, welches 1955 erstmalig erschien. Diesem wollte sie einen ganz eigenen Anstrich verpassen, wie sie es bereits bei ihrer Adaption von Barbie getan hat:

Ich hatte bei Narnia die gleiche Idee. Ich wollte eine Rock-Oper. Ich wollte, dass es groß und mitreißend wird. [...] David Bowie hat mein Leben gerettet. Paul McCartney hat mein Leben gerettet. David Gilmour hat mein Leben gerettet. Pete Townsend hat mein Leben gerettet. Jimmy Page, Robert Plant. Wenn ich ihre Musik gehört habe, hatte ich dieses tiefe Gefühl, 'Du wirst okay sein.'

Bowie diente Gerwig auch als große Inspirationsquelle für die wahrscheinlich bekannteste Figur des Films: den Löwen Aslan, der die fantastische Welt mithilfe seines Gesangs erschafft. Das soll für Gerwig ebenfalls ein Grund gewesen sein, die Narnia-Verfilmung eng mit Musik zu verknüpfen, auch wenn The Magician's Nephew ausdrücklich kein Musical sein soll.

Offiziell bestätigt: Meryl Streep wird in Netflix' Narnia zu Aslan

Nach langer Spekulation hat die Barbie-Regisseurin jetzt offiziell bestätigt, dass Schauspiellegende Meryl Streep dem Löwen im englischen Original ihre Stimme leihen wird. Gegenüber Empire verriet sie nun auch den Grund für die Casting-Entscheidung:

Ich wollte jemanden, der tiefgründig ist, ohne anmaßend zu wirken; jemanden, der Würde ausstrahlt, aber keineswegs in düsterer Ernsthaftigkeit gefangen ist. Jemanden, der Tiefe und Pathos ebenso vermitteln kann wie Freude und Entzücken. Ich habe mir jemanden über 70 gewünscht, der die Weisheit der Lebenserfahrung mitbringt, sich aber zugleich die Fähigkeit zu kindlichem Staunen bewahrt hat. Und der zu den größten Schauspieler:innen aller Zeiten zählt. Diese Liste ist nicht lang.

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Bis wir Meryl Streep als Aslan zu hören bekommen, müssen wir uns wahrscheinlich noch auf den ersten offiziellen Trailer zu dem Fantasy-Epos gedulden. Spätestens beim Kinostart können wir uns dann von der Schauspiellegende in der ikonischen Rolle überzeugen lassen – sowie von Gerwigs Narnia als "Rock-Oper".

Narnia: The Magician's Nephew startet hierzulande am 11. Februar 2027 im Kino. Am 2. April wird der Blockbuster dann bei Netflix im Streaming-Abo eintreffen.