"Das ist nicht Narnia": Der Trailer zum neuen Fantasy-Epos spaltet das Netflix-Publikum komplett

Der erste Trailer zur großen Netflix-Verfilmung von Das Wunder von Narnia ist erschienen und online in aller Munde. Fans reagieren komplett gespalten und auch hinter den Kulissen soll es Unstimmigkeiten geben.

Seit nunmehr acht Jahren warten wir auf Netflix' große Fantasy-Verfilmung der Chroniken von Narnia-Reihe von C.S. Lewis, die 2018 erstmals angekündigt wurde. Vor wenigen Tagen ist nun endlich der erste Trailer zu Das Wunder von Narnia erschienen, der sich der bekannten Geschichte unter der Regie von Barbie-Macherin Greta Gerwig mit einem völlig neuen Ansatz nähert.

Online sorgt der Trailer wenig überraschend für Gesprächsstoff und Fans reagieren ganz unterschiedlich auf die über zweiminütige Vorschau.

Das Wunder von Narnia sorgt für Furore: Netflix-Trailer schürt Vorfreude und Enttäuschung

In Das Wunder von Narnia wird die Vorgeschichte der Fantasyreihe erzählt, in der der junge Digory (David McKenna) und seine Nachbarin Polly (Beatrice Campbell) in verschiedene magische Welten reisen und dabei unter anderem der Schöpfung des Landes Narnia durch den Löwen Aslan beiwohnen.

Der Trailer zeichnet ein tristes London der 1950er Jahre, gibt aber auch Einblicke in die magischen Welten, die sich in überraschenden Blau- und Grüntönen gestalten, die eher ans Sci-Fi-Genre erinnern und reichlich CGI aufweisen. Während des Trailers hören wir den ikonischen Song Stairway to Heaven von Led Zeppelin, der zum ersten Mal überhaupt in einem Film verwendet werden durfte, bevor Meryl Streep als Aslan am Ende in den Song einstimmt.

Seht euch hier den Trailer zu Das Wunder von Narnia im englischen Original an:

Narnia: The Magician's Nephew - Trailer (English) HD

Unter dem Trailer-Post von Netflix bei X tummeln sich zahlreiche Kommentare zu dem Gesehenen und Gehörten. "Ich sitze im Kino. Die Mitarbeitenden haben Angst vor mir und bitten mich, zu gehen, denn es ist noch nicht der 12. Februar, aber ich bin einfach schon zu bereit", schreibt etwa ein begeisterter Fan auf X. "Spritzt mir das direkt ins Rückenmark", schreibt ein weiterer Fan. "Das sieht unglaublich aus, so kreativ. Ich bin aus dem Häuschen", stimmt ein weiterer ein. "Das sieht toll aus und ich habe nicht einen Moment an Greta Gerwig gezweifelt", erklärt noch jemand und "Das sieht so magisch aus, oh mein Gott" heißt es anderer Stelle.

Auch bei YouTube zeigt sich unter dem Trailer mitunter helle Begeisterung in den Kommentaren. "Die Vorschau von Aslan, wie er Narnia durch seinen Gesang schöpft, heilige Scheiße", schreibt ein User unter rund 13.000 Likes. "Das fühlt sich an, wie mich an einen Traum zu erinnern, den ich noch nicht hatte", sinniert ein weiterer User.

Doch neben den positiven Kommentaren stehen deutlich mehr negative. Besonders ein Vergleich tut sich bei zahlreichen Fans auf YouTube auf – der zum MCU. So finden sich gleich mehrere Kommentare wie "Aslan der Große Löwe wird in Avengers: Doomsday zurückkehren", "Das Multiversum von Narnia", "Narnians of the Galaxy", "Die Ragnarokifikation von Narnia" und "Narnia: Love and Thunder". Positiv sind diese Vergleiche offenbar nicht gemeint.

Bei X heißt es weiterhin etwa: "Wenn ihr genau hinhört, könnt ihr hören, wie sich C.S. Lewis im Grab umdreht. Schande auf seine Familie, dass sie sein größtes Werk verkauft haben." "Absolute Gotteslästerung" stimmt ein weiterer zu. "Das ist ein Nein von mir. Der ganze Vibe ist einfach nur seltsam", schreibt noch ein Fan. "Ich liebe die Magie aber nicht den Rock-Vibe", erklärt noch jemand.

"Yeaaaa ich bin mir dazu nicht so sicher", kommentiert ein weiterer. "Das sieht furchtbar aus. Ich dachte mir, dass es schlimm wird ... aber ... wow" und "Was habt ihr getan. Das sieht so schlimm aus. Das ist nicht Narnia. Das Wunder von Narnia und Der Ritt nach Narnia sind meine liebsten Narnia-Bücher. Das ist es nicht. Ich werde mir diesen Mist niemals anschauen" schließen weitere Stimmen.

Auch Netflix soll angeblich Zweifel an Das Wunder von Narnia haben

Die Fans sollen mit ihren Zweifeln nicht allein sein, denn auch Netflix habe angeblich schon länger Bedenken zu Gerwigs Narnia-Verfilmung. So sollen nach negativen Testvorführungen im Sommer, die das Fantasy-Epos mit dem 2018 erschienenen Disney-Flop Das Zeiträtsel verglichen, Nachdrehs angesetzt worden sein. Wie der Brancheninsider Jeff Sneider in seinem Newsletter schreibt, gelte Das Wunder von Narnia bei einigen Verantwortlichen bei Netflix daher angeblich als Problem.

Unter anderem soll es zwischen Narnia-Spielfilm-Chef Dan Lin und Gerwig mehrere Unstimmigkeiten gegeben haben. Auch habe sich Gerwig mit den zusätzlichen Editoren Wyatt Smith und Andrew Weisblum Unterstützung für ihren Stamm-Cutter Nick Houy in den Schnittraum geholt, um die Wogen zu glätten. Ähnliches soll schon bei Barbie passiert sein, wo sie auf zusätzliche Unterstützung durch Pam Abdy und Mike De Luca zurückgriff. Bekanntlich wurde der Film mit einem Einspielergebnis von über 1,4 Milliarden US-Dollar zum Mega-Erfolg.

Was also wirklich an den angeblichen Problemen dran ist, bleibt weiter abzuwarten ...

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu Das Wunder von Narnia

Wann kommt Das Wunder von Narnia ins Kino und zu Netflix?

Bis wir uns eine eigene Meinung zum Endergebnis bilden können und erfahren, wie der Film tatsächlich an den Kinokassen und bei Netflix abschneidet, wird es leider noch eine ganze Weile dauern. Das Wunder von Narnia startet am 11. Februar 2027 in den deutschen Kinos. Am 2. April zieht das Fantasy-Epos dann ins Streaming-Abo bei Netflix ein.