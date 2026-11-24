Die erste Rolle für die Live-Action-Version von Naruto könnte soeben besetzt worden sein. Ein alter Hase des japanischen Kinos soll zum Mentor werden.

Wer sind die ersten beiden Herren, die Hollywood anruft, wenn man seinem englischsprachigen Japan-Projekt einheimische Legitimation verleihen möchte? Ganz genau: entweder Ken Watanabe (Godzilla) oder Hiroyuki Sanada (Last Samurai). Und so wird es die wenigsten überraschen, wenn wir euch verraten, dass letzterer für einen Gig im geplanten Naruto-Realfilm im Gespräch ist.

Shogun-Star Hiroyuki Sanada soll im Naruto-Film Hiruzen Sarutobi spielen

Die geplante Naruto-Live-Action-Version wird aktuell von Destin Daniel Cretton (Spider-Man: Brand New Day) auf die Beine gestellt und hat mit Shogun-Star Sanada womöglich ihren ersten Star an Land gezogen. Laut Deadline stehen die Verträge kurz vor der Unterzeichnung. Darüber hinaus wird Charles Melton (May December) für eine weitere Rolle in Betracht gezogen.

Hiroyuki Sanada soll den Naruto-Charakter Hiruzen Sarutobi darstellen. Eine wichtige Mentorfigur im Dorf Konohagakure und seines Zeichens der dritte Hokage, den man auch Der Professor oder Gott der Shinobi nennt. Keine schlechte Wahl also, denn Sanada ist neben dem Schauspiel im Kampfsport erprobt und besitzt einen schwarzen Gürtel im Karate.

Außerhalb Japans war der kernige Schauspieler in Hollywood-Produktionen wie Sunshine und John Wick 4 oder auch Serien wie Lost und Westworld zu sehen. In Japan wiederum war Sanada Ende der 90er eine der zentralen Hauptfiguren im japanischen Ring-Horror-Franchise. Begonnen hat seine Karriere aber schon in den 60ern.

Der überaus beliebte Manga über den jungen Ninja Naruto stammt von Masashi Kishimoto und zog die Anime-Adaptionen Naruto und Naruto Shippuden nach sich. Lionsgate und Sony produzieren die Realfilmversion.

Vor dem Realfilm: Die Naruto-Serien im Stream

Da es sicherlich bis mindestens 2028 dauert, bis der Naruto-Realfilm auf der Leinwand landet, könnt ihr euch die Zeit in der Zwischenzeit mit den umfangreichen Anime-Adaptionen vertreiben. Sowohl das Original als auch die Shippuden-Folgeserie, die nach einem Zeitsprung weitermacht, findet ihr bei verschiedenen Anbietern wie Crunchyroll, Netflix, Disney+, RTL+ und Aniverse. Aber Vorsicht: Insgesamt sind das 720 Folgen mit vielen Filler-Episoden!