Nathan Fillion hat bei The Rookie noch eine andere Rolle hinter der Kamera, die für ihn unglaublich wichtig ist

The Rookie-Star Nathan Fillion ist das Gesicht des beliebten Polizei-Dramas. Doch er hat noch einen weiteren Job bei seiner Serie, für den er brennt.

Mit seiner über 20 Jahre andauernden Erfahrung als Schauspieler hat Nathan Fillion (Castle, Superman) zu Beginn von The Rookie eine weitere Rolle eingenommen. Die findet zwar hinter der Kamera statt, ist aber für die Serie absolut wesentlich.

Nathan Fillion ist bei The Rookie nicht nur Schauspieler, sondern auch Produzent

Wie Fandom Wire vor einiger Zeit berichtete, nimmt Nathan Fillion neben seiner Hauptrolle in The Rookie noch eine andere Position am Set ein. Noch dazu eine, die verdammt viel Gewicht hat: Fillion ist nämlich auch Produzent. Wie viel ihm dieser zweite Job bedeutet, teilte er bereits 2018 mit The Hollywood Reporter :

Als Produzent einer Sendung, in der man selbst mitspielt, hat man einfach mehr Mitspracherecht. Man hat die Möglichkeit, Probleme auf der Grundlage der eigenen Erfahrungen zu lösen. Ich mache das seit 25 Jahren. Ich glaube nicht, dass man etwas 25 Jahre lang machen kann, ohne dabei klüger zu werden.

Seit Fillion 1994 in der Soap Liebe, Lüge, Leidenschaft ins Rampenlicht trat, hat er schon in vorherigen Erfolgsserien wie beispielsweise Castle Staffel-weise Erfahrung gesammelt.

Die nutzte er besonders für das Casting von The Rookie:

Ich war die ganze Zeit dabei. Ich war bei allen Castings dabei. Ich habe schon zuvor an Castings teilgenommen, aber noch nie habe ich erlebt, dass alles so reibungslos ablief. Wir hatten die Möglichkeit, aus allen Bewerbern auszuwählen, da wir die ersten waren, die mit dem Casting begannen.

Und es hat sich ausgezahlt. The Rookie ist eine Ensemble-Serie, die besonders durch vielseitige Figuren und eine lebendige Dynamik zwischen all diesen Charakteren glänzt. Irgendwie beruhigend zu wissen, dass ein Darsteller wie Nathan Fillion, der so sehr an The Rookie hängt, auch hinter den Kulissen mitwirkt.

Es bleibt zu hoffen, dass sein Wort auch in der kommenden 8. Staffel von The Rookie (und allen möglichen weiteren Staffeln) noch zählen wird.