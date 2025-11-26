Nathan Fillion reagiert direkt auf Hauptdarsteller der neuen The Rookie-Serie: Er tritt in seine Fußstapfen

Seit kurzem steht der Hauptdarsteller des kommenden The Rookie-Ablegers fest. Nathan Fillion hat direkt sehr begrüßend auf Jay Ellis als neuen Star reagiert.

Die Hit-Serie The Rookie mit Nathan Fillion soll um ein Spin-off wachsen. Wie jüngst verkündet wurde, tritt der Schauspieler Jay Ellis als neuer Hauptdarsteller in dem geplanten Ableger The Rookie North in die Fußstapfen des großen Stars aus dem Original.

Dabei soll es sich um ein eigenständiges Spin-off handeln, das natürlich trotzdem Raum für den ein oder anderen Gastauftritt eines bekannten Gesichts bieten würde. In der Zwischenzeit hat sich Fillion selbst schon zu Ellis' Casting geäußert und ihn mit warmen Worten begrüßt.

Nathan Fillion hat Jay Ellis herzlich in die The Rookie-Familie aufgenommen

Der neue The Rookie-Star hatte über die Jahre kleinere Rollen in Serien wie Navy CIS, How I Met Your Mother oder Grey's Anatomy. Einem größeren Publikum wurde er mit der Comedy-Serie Insecure als Lawrence Walker bekannt. Zuletzt spielte er außerdem im Mega-Blockbuster Top Gun: Maverick an der Seite von Tom Cruise mit.

Auf Instagram hat Ellis nach der offiziellen Meldung seiner Besetzung in The Rookie North direkt einen Instagram-Post dazu geteilt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ja, ich bin der neueste Officer. Nein, ich weiß immer noch nicht, wo mein Spind ist. Und weiß zufällig jemand, wo ich größere Mengen Eis für mein bald tägliches Eisbad für Knie und Rücken herbekomme?

Der zweite Teil des Posts zeigt einen kurzen Videoclip mit Nathan Fillion, der Ellis als neuen Star im The Rookie-Universum willkommen heißt. Der Hauptdarsteller der Mutterserie postete Ellis' Beitrag auch nochmal auf seinem eigenen Instagram-Account:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

…und das Rookie-Universum wächst. Willkommen, Mr. Ellis! Du wirst diese Reise lieben!

Wann startet das Spin-off The Rookie North?

Bis jetzt hat der Sender ABC erstmal einen Testpiloten für die neue The Rookie-Serie bestellt. Der Auftakt muss überzeugen, damit eine volle Staffel für Jay Ellis als Nathan Fillion-Nachfolger in Auftrag gegeben wird. The Rookie-Schöpfer Alexi Hawley schreibt, produziert und dreht die Pilotfolge.

In The Rookie North soll der neue Hauptdarsteller ähnlich wie Fillions Charakter in der Mitte seines Lebens neue Ziele suchen. Nach einem gewalttätigen Überfall findet er sich als ältester Rookie im Pierce County Police Department wieder, das rund 1000 Kilometer von Los Angeles entfernt im US-Bundesstaat Washington liegt.

Vor dem Spin-off: The Rookie geht mit Staffel 8 weiter und hier erfahrt ihr alle wichtigen Infos



Podcast-Tipp: Warum The Rookie so beliebt ist

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber diskutiere ich mit meiner Kollegin Jenny Jecke darüber, was The Rookie eigentlich so populär macht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben dem klassischen Nathan Fillion-Humor fährt The Rookie auch viel authentisch wirkende Polizeiarbeit und Streifenfahrten auf, die in den Bann ziehen. Um ein ganz spezielles Problem kommt aber auch diese Cop-Serie nicht drumherum.