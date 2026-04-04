Nathan Fillion spielte in Lost mit und niemand erinnert sich

The Rookie-Star Nathan Fillion trat vor vielen Jahren in Lost auf, noch dazu als Polizist. Aber kaum jemand hat den Gastauftritt des Superstars heute auf der Brille.

Es ist nicht nur für The Rookie-Fans ein spannender Rückblick: Mehr als ein Jahrzehnt vor Beginn der Polizeiserie trat Nathan Fillion in der 2000er Kultserie Lost bereits als Polizist auf. Hand aufs Herz: Könnt ihr euch daran erinnern?

Nathan Fillion war in Lost als Kates Ehemann und Polizist zu sehen

Wie Screenrant kürzlich erinnerte, ist Nathan Fillions Auftritt als Polizist in The Rookie nicht sein erster. Ganze zwölf Jahre vor der aktuellen Erfolgsserie hatte der Schauspieler eine Gastrolle in Lost. Die erfolgreiche Mystery-Serie dreht sich um den Flugzeugabsturz von achtundvierzig Menschen auf einer äußerst mysteriösen Pazifik-Insel. Dabei erfahren wir in Rückblenden auch die Vorgeschichten des Figuren-Ensembles.

Darunter befindet sich das Schicksal von Kate Austen (Evangeline Lilly), einer Strafgefangenen, die auf der Flucht vor Marshall Edward Mars (Frederic Lane) nichts unversucht lässt. Unter anderem schließt sie in einer Rückblende eine Ehe mit einem heroischen Polizisten namens Kevin Callis – gespielt von Nathan Fillion.

Dabei handelt es sich um die 6. Folge der 3. Staffel, namens Ja, ich will, deren Erstausstrahlung ganze 20 Jahre her ist. In der Episode muss Kevin Callis erkennen, dass seine Frau nicht die ist, die sie angibt, zu sein. Dafür aber ihre Zuneigung für ihn. Wie man sich denken kann, steht ihr Glück unter einem schlechten Stern.

Nathan Fillions Rolle in Lost hat Ähnlichkeiten mit John Nolan aus The Rookie. Beide Männer gehen in ihrer Arbeit als Polizisten auf und zeigen eine aufrichtig und besorgte Art gegenüber ihren Mitmenschen sowie liebevolle Zuneigung für ihre Partnerin. Aus The Rookie-Sicht könnte man beinahe sagen, dass Kevin wie eine jüngere Version von Nolan wirkt, wenn Nolan schon früher Polizist gewesen wäre.

Wahrscheinlich wird Nathan Fillions Auftritt Lost-Fans nicht lange in Erinnerung geblieben sein, da der Star damals noch nicht so bekannt war. Zwar hatte er drei Jahre zuvor mit Firefly - Aufbruch der Serenity Aufmerksamkeit generiert, allerdings stand seine erste langlebige Hit-Serie Castle noch bevor.

Für The Rookie-Fans und generell Nathan Fillion-Anhänger:innen lohnt sich ein Rückblick. Ihr könnt Lost derzeit komplett bei Disney+ streamen. Dort stehen alle sechs Staffeln zur Verfügung.