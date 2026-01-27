The Rookie schafft, was noch keiner Nathan Fillion-Serie zuvor gelungen ist

Bevor The Rookie über die Bildschirme flimmerte, gab es schon mehrere Serien, die von Nathan Fillion als Hauptdarsteller geprägt waren. Aber keine erreichte diesen Meilenstein.

Zu den größten Erfolgen von Nathan Fillion (Superman) zählt The Rookie. Allerdings nicht zu seinen Einzigen. Denn vor dem Polizeidrama ermittelte er in Castle mit der New Yorker Polizistin Kate Beckett (Stana Katic) und seine viel gehypte Serie Firefly - Aufbruch der Serenity soll ein Revival bekommen. Während Letztere nach einer Staffel abgesetzt wurde, fand Castle ein viel diskutiertes Ende nach acht Staffeln.

Serien-Star Nathan Fillion übertrifft mit The Rookie seinen bisherigen Rekord

Castle erzielte mit Müh und Not eine 8. Staffel, während auch The Rookie gerade die 8. Staffel ausstrahlt. Castle mag unbeliebt zu Ende gegangen sein, aber The Rookie blüht jetzt erst so richtig auf. Nur wenigen Stars gelingt es, gleich in zwei aufeinanderfolgenden Langläufer-Serien die Hauptrolle zu spielen. Ein anderes Beispiel dafür wäre Shemar Moore, der nach über zehn Jahren Criminal Minds in acht Staffeln S.W.A.T. war.

In The Rookie hat sich Nathan Fillion inzwischen vom titelgebenden Rookie (zu Deutsch: Anfänger) zum Ausbilder hochgearbeitet. Und nun wurde tatsächlich die 9. Staffel bestellt. The Rookie läuft solide mit hohen Quoten, ist ein weltweiter Streaming-Erfolg und eine sichere Bank für den Sender ABC. The Rookie weiß, wie man sich stetig neu erfindet. Sogar bei den jüngeren Zielgruppen ist sie ein unerwarteter Erfolg.

Auch Nathan Fillion selbst meinte, er würde die Rolle von Officer John Nolan noch zehn weitere Jahre spielen. Damit ist The Rookie nun offiziell Nathan Fillions längste Serie – als Hauptdarsteller wohlgemerkt. Denn er hatte sieben Auftritte in Liebe, Lüge, Leidenschaft, die sage und schreibe 44 Staffeln umfasst.

Weitere Serien-Hits von Nathan Fillion umfassen übrigens die Comedy Ein Trio zum Anbeißen mit Ryan Reynolds Ende der 90er, in denen er 60 Folgen lang Johnny Donnelly spielte, und mehrere Auftritte in Buffy - Im Bann der Dämonen und Desperate Housewives. Vor The Rookie war also Castle seine längste Serie als Hauptdarsteller, endete aber bitter.

Castle endete mit Staffel 8 auf einer unbeliebten Note

Zwischen 2009 und 2016 lieferte die Serie Castle mit dem konstanten Schlagabtausch zwischen dem exzentrischen Schriftsteller Castle und der smarten Polizistin Beckett eine ideale Mischung aus Spannung, Gefühl und Humor. Doch Castle durchlief in den späteren Staffeln einige Veränderungen, die der Serie (und ihren Quoten) nicht guttaten. Dies äußerte sich in einem sehr widersprüchlichen Serienfinale, das Fans unglücklich zurückließ.

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Auch The Rookie hat seinen Fokus verändert und setzt seit einigen Staffeln mehr auf große Action als die täglichen Dramen des Alltags. Blickt man auf die aktuellen Einschaltquoten, kommt das im Allgemeinen aber gut an. Sogar ein neues Spin-off namens The Rookie: North ist in Planung. Der Pilot wurde gemeinsam mit der 9. Staffel The Rookie offiziell bestellt.

Vorerst können The Rookie-Fans also aufatmen. John Nolan und sein Team werden noch einige Zeit mit Blaulicht durch L.A. düsen, und bald auch Verstärkung in Washington bekommen.

Dieser Artikel erschien erstmals 2025, wir haben ihn für euch aktualisiert.