Natürlich blond-Serie bei Amazon: Elle Woods' Rückkehr ist unnötig, aber auch überraschend gut

Die Amazon-Serie Elle erzählt die Vorgeschichte zur Kultkomödie Natürlich blond mit Reese Witherspoon. Ob sich das Teenie-Prequel lohnt, verrät dieser Serien-Check.

Im Jahr 2001 startete mit Natürlich blond! ein absoluter Kultfilm, der eine nicht ganz so gute Fortsetzung, ein vergessenswertes Spin-off und ein fabelhaftes Musical hervorbrachte. Ganze 25 Jahre später kehrt Elle Woods nun bei Amazon in der Prequel-Serie Elle zurück. Reese Witherspoon ist zwar nicht dabei, aber dafür der Charme des Originals in einem völlig neuen Setting.

Natürlich blond-Serie bei Amazon: Elle Woods tauscht Harvard gegen Highschool

Die Geschichte des Prequels beginnt im Jahr 1995, also um die sechs Jahre vor der Handlung des Originals. Elle Woods (Lexi Minetree) ist frisch 16 Jahre alt geworden und liebt ihr glamouröses, pinkes Leben in Beverly Hills. Doch nach einem beruflichen Fehltritt ihres Vaters, der als Schönheitschirurg den Nosejob eines Promis verpatzt hat, muss die Familie Woods untertauchen und nach Seattle umsiedeln.

Ein geschenkter Chihuahua-Welpe namens Brutus (im Original: Bruiser) ist nur ein kleiner Trost dafür, dass Elle ihr ganzes Leben, ihre besten Freundinnen sowie ihren Schwarm Hot Josh zurücklassen muss. Und so findet sich das quirlige und immer pink tragende Fashion-Girl im tristen Seattle wieder, wo es 160 Tage im Jahr regnet und Jugendliche fast ausschließlich grau-karierte Flanellhemden tragen. Kulturschock ist da noch untertrieben!

Hier könnt ihr den Trailer zu Elle schauen:

Elle - S01 Trailer (Deutsch) HD

Trotz ihrer freudigen und aufgeschlossenen Art wird Elle an der Rainier West High direkt als Außenseiterin und naives Blondchen aus Los Angeles abgestempelt. Bis ihre neuen Mitschüler:innen – von Grunge-Grummel Liz (Gabrielle Policano) über Skater Dustin (Zac Looker) bis Mean Girl Kimberly (Chandler Kinney) – erkennen müssen, dass sie mit ihren eigenen Vorurteilen falsch liegen. Seattle beginnt, Elle Woods' Charme, Loyalität, Aufrichtigkeit und Scharfsinn zu verfallen.

Und während eine verbotene Liebe, Heimweh, eine Fake-Beziehung und die einmalige Chance auf ein Praktikum beim Modemagazin Cosmopolitan Elles Gefühlswelt durchwirbeln, lässt ein Verbrechen an ihrer neuen Schule Elles Gerechtigkeitssinn entfachen. Und dass die Natürlich blond-Serie im Verlauf ihrer acht Episoden mehr als einmal Déjà-vus hervorruft, ist kein Zufall.

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Elle bei Amazon: Für wen lohnt sich das Teenie-Prequel?

Wenn ihr das Original ebenso vergöttert wie fluffige Teeniekomödien der 1990er (und frühen 2000er), dann könnt ihr Elle am meisten abgewinnen. Denn im Prinzip vermischt die Amazon-Serie bekannte Handlungsmuster und die Vibes von Natürlich blond mit dem Setting und reichlich Klischees einer klassischen Teen-Comedy. Das ist Fluch und Segen zugleich.

Im Gegensatz zu anderen Teen-Serien aus dem Hause Amazon wie Maxton Hall oder Off Campus ist Elle ziemlich handzahm. Auf heiße Leidenschaft und hochdramatisierte Konflikte wird glücklicherweise verzichtet, um stattdessen die Retro-Atmosphäre der Serie neben Popkulturreferenzen, Mode und reichlich 90er-Musik auch mit der Leichtigkeit von Filmkomödien wie Clueless - was sonst! oder auch Girls Club - Vorsicht bissig! einzufangen.

Trotz des Highschool-Settings und Teenieproblemen wie Liebeswirren und Identitätsfindung fängt die Amazon-Serie den Tonfall des Originals hervorragend ein. Denn im Prinzip ist Elle eine Art Natürlich blond-Remix, der viele bekannte Momente und Storypunkte der Witherspoon-Komödie neu interpretiert. Hier ist es zum Beispiel kein Gerichtsprozess, bei dem Elle ein Verbrechen aufklärt, sondern eine Politdebatte in der Schulsporthalle, bei der die spätere Anwältin schon jetzt ein enthüllendes Plädoyer samt stichhaltiger Fashion-Beweislage ("Wir wissen doch alle: Rothaarige können kein Orange tragen!") offenlegt.

Die vielen Parallelen zu Natürlich blond könnten den Anschein vermitteln, dass die Amazon-Serie mehr als Reboot der Reihe fungieren möchte – sonst hätte sich Elle Woods in Harvard ständig fragen müssen, ob sie das nicht alles schon ähnlich erlebt hätte. Das muss aber nichts Schlechtes sein. Die Kernessenz des Films verfehlt auch im Teenie-Genre nicht ihre Wirkung und besonders Hauptdarstellerin Lexi Minetree strahlt als jüngere Elle Woods, die all die Quirligkeit und Manierismen von Reese Witherspoons Figur liebevoll und authentisch verinnerlicht.

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Wer über offensichtliche Kanon-Probleme – wie Elles Charakterentwicklung, die nicht mehr zur Ausgangslage von Natürlich blond passt – hinwegsehen kann, findet mit Elle eine leichtherzige und unaufgeregte Feelgood-Komödie voller charmanter Charaktere und nostalgischer Momente. Eine Sache muss die Amazon-Serie für die bereits gesicherte 2. Staffel aber noch verbessern: Obwohl Elles Eltern Wyatt (Tom Everett Scott) und Eva (June Diane Raphael mit zahlreichen zitierbaren Onelinern!) für einige humorvolle Momente sorgen, fehlt es der Natürlich blond-Serie an schrillen Comic-Relief-Figuren wie Jennifer Coolidges legendärer Manikeurin Paulette, um auch als Comedy wirklich glänzen zu können.

Die 1. Staffel von Elle steht seit dem 1. Juli 2026 bei Prime Video zum Streamen bereit. Grundlage für diesen Serien-Check sind alle acht Episoden.