NCIS lässt Hauptfigur nach 19 Jahren überraschend sterben: Mark Harmon war dagegen

Die 500. Folge von NCIS wurde für Fans kürzlich zum Schock-Erlebnis. Eine wichtige Hauptfigur starb darin, nachdem sie 19 Jahre lang in der Serie mitspielte. Mark Harmon hielt von der Idee nichts.

Vor 23 Jahren ist mit Navy CIS ein echtes Urgestein am Krimi-Himmel gestartet, das bis heute unzählige Staffeln und Spin-offs hervorgebracht hat. Genauer gesagt ist in den USA vor wenigen Wochen die 500. Folge der Hauptserie über die Bildschirme geflimmert, doch ein Grund zu feiern war das nicht nur. Denn eine Hauptfigur musste darin nach 19 Jahren (!) das zeitliche Segnen.

Wie jetzt enthüllt wurde, waren mit dieser Entscheidung nicht alle zufrieden. Unter anderem war NCIS-Legende Mark Harmon dagegen, seinen ehemaligen Serien-Kollegen sterben zu sehen.

Achtung, es folgen Spoiler zur 500. Folge von NCIS!

Mark Harmon wollte nicht, dass Leon Vance in NCIS stirbt

In der Jubiläumsfolge der 23. Staffel mussten sich Fans von Direktor Leon Vance verabschieden, der seit 2007 zum festen Bestandteil der NCIS-Crew gehörte. Vance wird in der Episode mit dem Titel All Good Things von einem korrupten Agenten erschossen, nachdem er darum gekämpft hat, dass das Verteidigungsministerium die NCIS-Spezialbehörte am laufen lässt. In einer Art Traumsequenz empfängt der junge Ducky (Adam Campbell) Vance dann im Himmel.

Rocky Carroll verkörperte die ikonische Figur, der sich im Gespräch für die SAG-AFTRA Foundation (via Screen Rant ) zur schockierenden Nachricht äußerte. Unter anderem verriet der Schauspieler dabei, wie Gibbs-Darsteller Mark Harmon auf Vance' Tod reagierte, als er zum ersten Mal davon erfuhr:

Er war bei der Idee nicht so an Bord wie ich. Lasst es mich so sagen. Er hatte das Gefühl, 'Hey, Mann, was du aus dieser Rolle gemacht hast ... in fast zwei Dekaden.' Ich denke, er hat aus dem Herzen gesprochen, genau wie meine anderen Co-Stars. Sie meinten nur, 'Nein, wir wollen nicht, dass das passiert! Wir wollen nicht, dass das endet! Was können wir tun, damit das nicht passiert?'

Ich habe mich gefühlt wie der Charakter, der zu Vance spricht. 'Komm schon, es ist, was es ist, aber es ist Zeit, weiterzuziehen.' Und es ist eine wirklich gute Episode. Es ist eine gute Geschichte. Also haben wir gesprochen und er weiß, 'Du wirst dein Leben leben.'

Wann kommt die 500. Folge von NCIS in Deutschland?

Bis wir die große Jubiläumsfolge in Deutschland zu sehen bekommen, wird es noch eine Weile dauern. Bisher wurden erst sieben Folgen der 23. Staffel im Free-TV bei Sat.1 ausgestrahlt. Bis Folge 13 veröffentlicht wird, dauert es also noch ein paar Wochen. Parallel zur linearen TV-Ausstrahlung findet ihr die neuen Folgen auch bei Joyn+ im Streaming-Abo.

Podcast: Die 15 besten Serien im April bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im April, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im April umfassen neben einer Rückkehr in die Welt von Stranger Things und der mit Spannung erwarteten finalen The Boys-Staffel auch düstere Horrorkost, das nächste Revival einer Kult-Sitcom sowie die Fortsetzung einer erschreckenden Sci-Fi-Dystopie.

