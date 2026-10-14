NCIS-Überraschung: Mark Harmon und Michael Weatherly kehren nach 10 Jahren in der gleichen Folge zurück

Nach ihrem jeweiligen Ausstieg sind die NCIS-Stars Mark Harmon und Michael Weatherly mittlerweile wieder fester Bestandteil des Krimi-Universums. Hier erfahrt ihr, wie sie bald wiedervereint werden.

Seit ihrem Start im Jahr 2003 hat die langlebige Krimiserie Navy CIS einige Wandlungen durchgemacht. Mittlerweile besteht das Franchise aus mehreren Ablegern wie Navy CIS: L.A. und Navy CIS: Hawaii, während einzelne Stars die Reihe verlassen haben und teilweise zurückgekehrt sind.

Jetzt steht für NCIS-Fans ein großes Event bevor, denn erstmals seit 2016 werden die Originalstars Mark Harmon und Michael Weatherly wieder gemeinsam in einer Folge zu sehen sein.

Neue NCIS: Origins-Folge sorgt für Wiedervereinigung von Mark Harmon & Michael Weatherly

Im NCIS-Universum standen Harmon und Weatherly in ihren Paraderollen als Leroy Jethro Gibbs und Tony DiNozzo zuletzt im Staffel 13-Finale der Originalserie zusammen vor der Kamera. Die Episode wurde in den USA im Mai 2016 gesendet. Beide Schauspieler sind dann jeweils 2016 und 2021 aus Navy CIS ausgestiegen.

Mittlerweile sind sowohl Harmon als auch Weatherly in das Serienuniversum zurückgekehrt. Während er zunächst nur als Erzähler aus dem Off auftrat, ist Gibbs nun selbst wieder Teil der kompletten 3. Staffel des Spin-offs NCIS: Origins. Daneben hat Weatherly mit Navy CIS: Tony & Ziva nicht nur einen eigenen Ableger bekommen, sondern ist als Senior Field Agent in der neu gestarteten 24. Staffel NCIS auch wieder in der Hauptserie an Bord.

Wie jetzt unter anderem der Hollywood Reporter berichtet, wird es in NCIS: Origins Season 3, Folge 3 zum Wiedersehen zwischen Gibbs und Tony kommen. Die Episode erscheint in den USA am 20. Oktober und führt Harmons Figur zurück ins NCIS-Hauptquartier in Washington D.C., wo dieser nach einem Attentat auf ihn die Hilfe von Tony benötigt.

Wann und wo ist die NCIS: Origins-Folge mit Harmon & Weatherly in Deutschland zu sehen?

Die 2024 gestartete Prequel-Serie ist hierzulande im Streaming-Abo von Joyn verfügbar. Hier stehen derzeit die ersten beiden Seasons bereit. Einen deutschen Starttermin für Staffel 3 gibt es derzeit noch nicht. Da Staffel 2 zuletzt drei Monate nach US-Start eintraf, müssen sich deutsche Fans hoffentlich nicht allzu lange gedulden. Einen deutschen Start der 24. Staffel NCIS mit Michael Weatherly gibt es aktuell auch noch nicht.

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NCIS: Origins führt zurück in die 1990er, wo Austin Stowell den jungen Gibbs spielt. Mittlerweile beleuchtet das Prequel auch immer wieder die Gegenwart, wobei Mark Harmon in der aktuellen 3. Staffel wieder persönlich in Vollzeit an einem Fall arbeitet, der mit seiner Vergangenheit zu tun hat.