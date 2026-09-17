Neue Thrillerserie stürmt auf Platz 2 bei Amazon Prime: Sie setzt ein extrem erfolgreiches Universum fort

Die Seriencharts auf Amazon Prime Video sind aktuell fest in der Hand eines äußerst populären Action-Franchises. Hauptserie und das erste Thriller-Spin-off besetzen die ersten beiden Plätze.

Leg dich nicht mit den 110th Special Investigators an. Dieses Credo einer geteilten Vergangenheit verbindet die Serien Reacher und Neagley. Die extrem beliebte Hauptserie und ihr erst kürzlich gestartetes Thriller-Spin-off bauen ihre Vorherrschaft auf Amazon Prime Video jetzt aus – mit den ersten beiden Plätzen der Charts.

Neagley baut die Reacher-Welt auf Amazon als Thriller aus: Darum geht's im Spin-off

Wie der Name bereits andeutet, dreht sich der Ableger um Reachers Ex-Kameradin Frances Neagley (Maria Sten), die unter ihm bei den 110th Special Investigators der US-Militärpolizei diente. Mittlerweile arbeitet sie als private Ermittlerin mit Auftrag in Chicago. Bis eine Nachricht ihr Leben aus der Bahn wirft.

Schaut hier den Trailer zu Neagley:

Neagley - S01 Trailer (English) HD

Ihr alter Jugendfreund Tommy Crane (Jhaleil Swaby) ist offenbar im Drogenrausch nackt von einer Hochbahn überrollt worden. Die Behörden legen den Fall als bizarres Unglück zu den Akten – doch Neagley glaubt nicht daran: Sie beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln.

Bald schon stößt sie auf eine mysteriöse, sektenartige Gemeinschaft, mit der Tommy zu tun hatte. Und deckt eine Verschwörung auf, die weit über Chicago hinausgeht.

Hirn aus, Knarre raus war gestern: Neagley arbeitet anders als Reacher

Setzt sich ihr männliches Pendant aus der Hauptserie gerne mit vollem Körpereinsatz durch, setzt Neagley im Spin-off mehr auf die Ermittlungsarbeit des Thriller-Genres: Maria Stens Figur muss sich ihres Verstandes und technologischen Fachwissens bedienen, um den Tod ihres Freundes aufzuklären. Wir konnten den Ableger bereits sehen – und verraten euch, ob er so gut ist wie Reacher.

So sehen aktuell die Charts bei Amazon aus (Stand 17. September):

Wer das Reacher-Spin-off Neagley bereits komplett gesehen hat und Nachschub möchte, muss sich in Geduld üben: Die Entwicklung einer zweiten Staffel hat Amazon Prime Video bisher noch nicht bestätigt.