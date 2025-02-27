Diesen bedeutenden Neagley-Reacher-Moment in der Serie hat sich der Buch-Autor nicht getraut: Jetzt ist er neidisch

Als Autor der Reacher-Bücher wollte Lee Child nie tiefer in die Hintergrundgeschichte von Neagley eintauchen. Wegen Maria Stens Performance in der Prime-Serie hat er seine Meinung geändert.

Die Reacher-Serie mit Alan Ritchson hat sich für Amazon Prime zu einem der größten Hits entwickelt. Mittlerweile ermittelt auch Reachers Ex-Kameradin Frances Neagley (Maria Sten) in ihrer eigenen Serie. Der Vorlagenautor hätte diesen Plan vor Jahren noch gehasst, doch mittlerweile hat er seine Meinung aus gutem Grund geändert.

Reacher-Autor sträubte sich lange gegen Neagly-Vertiefung – jetzt ist er anderer Meinung

Child war jahrelang der Meinung, Neagly lebe als Charakter vor allem durch ihre geheimnisvolle, mysteriöse Ausstrahlung. Details zu ihrer Vergangenheit wollte er nicht aufdecken – bis er Maria Stens Darstellung der Figur in der Reacher-Serie bei Amazon Prime gesehen hat. Im Interview mit The Wrap sagte er dazu:

Sie ist der Überraschungshit der Serie. Sie hat diese Figur voll und ganz in sich. Ich kann nicht mehr an ihr vorbeisehen. Sie hat sich diese Rolle gesichert und sie hat dieses Spin-off absolut verdient. Ich hoffe, es wird ein großer Erfolg und ich hoffe, sie hat Spaß dabei.

Als Reacher-Drehbuchautor Nick Santora dem Reacher-Vorlagenautor verkündete, dass er für den Neagley-Ableger tief in die Vergangenheit der Figur eintauchen wird, reagierte dieser neidisch:

Ich fand das mutig. Und ich finde die Lösung, die er gefunden hat, großartig, und ich bin aus beruflicher Sicht unglaublich neidisch darauf. Er hat etwas getan, wovor ich Angst hatte, und er hat es hervorragend gemacht.

Childs Versprechen, Neagly niemals stärker zu durchleuchten, wird durch das aktuelle Reacher-Universum also gebrochen und der Autor gibt diesem Schritt nun seinen vollen Segen. Um welchen Moment es genau geht, erfahrt ihr im nächsten Absatz.

Der bedeutende Neagley-Reacher-Moment im Spin-off

Achtung, es folgen Spoiler für das Ende der 1. Staffel Neagley: Zu Beginn und am Ende des Spin-offs hat auch Alan Ritchson einen Auftritt. Während er am Anfang der 1. Neagley-Staffel hilft, Bösewicht dingfest zu machen, hat er am Ende ein ernstes Gespräch mit seiner guten Freundin Frances Neagley. Und dann geschieht etwas, was sogar Reacher sprachlos macht: Neagley reicht ihm die Hand für ein Händeschütteln.

Aufgrund ihrer Haphephobie, der panischen Angst vor körperlicher Berührung, will sie nie angefasst werden und das Spin-off macht genau das zum emotionalen Kernthema der Staffel. Das hat sich Lee Child nie getraut. In der Ausführung von Serien-Showrunner Nick Santora findet er es aber äußerst geglückt. Somit hat der Regelbruch im Nachhinein noch seinen Segen bekommen.

Unser Serien-Check zum Spin-off: Neagley verschwendet seine Hauptfigur

Für alle, die Neagley toll fanden, gibt es gute Nachrichten: Neben der 5. Staffel von Reacher ist auch die 2. Staffel des Spin-offs bereits in Arbeit.