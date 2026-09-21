Wann kommt Neagley Staffel 2? Die Story steht schon fest: "Alles ist durchdacht, alles ist geschrieben"

Seit wenigen Tagen erweitert Neagley das Reacher-Universum bei Amazon Prime. Ob die Spin-off-Serie auch in eine 2. Staffel geht und was für die Zukunft des Franchise geplant ist, erfahrt ihr hier.

Reacher hat sich in den vergangenen Jahren in eine der erfolgreichsten Serien aus dem Hause Amazon Prime verwandelt. Kein Wunder, dass der Streaming-Dienst sehr daran interessiert war, das Franchise weiter auszubauen. Genau das ist nun im Zuge der Spin-off-Serie um die von Maria Sten verkörperte Frances Neagley passiert.

Sten war bereits in der Mutterserie in einer Nebenrolle zu sehen und griff Alan Ritchsons hühnenhaften Jack Reacher unter die Arme. In dem schlicht als Neagley betitelten Ableger erlebt die ehemalige Soldatin ihr erstes eigenes Action-Abenteuer und muss sich dabei direkt ihrer Vergangenheit stellen, was für acht Folgen Spannung sorgt.

Doch was passiert danach? Wir klären die wichtigsten Fragen.

Kommt Neagley Staffel 2 zu Amazon Prime?

Noch hat der Streamer der 2. Staffel von Neagley kein grünes Licht gegeben. In Anbetracht des Erfolgs der Marke ist eine Verlängerung des Spin-offs durchaus möglich. Reacher steuert bereits auf seine fünfte Runde zu und ein Ende ist nicht in Sicht. Neagley konnte sich derweil in zahlreichen Ländern Platz 1 der Prime-Charts sichern.

Das Interesse ist also definitiv vorhanden. Die Frage ist nur, ob sich Neagley auch über einen längeren Zeitraum beweisen kann oder gerade nur im Windschatten der jüngsten Reacher-Staffel fährt. Sicherlich wird sich Amazon Prime die Aufrufzahlen, Absprungraten sowie die durch Neagley neu gewonnenen Abos ganz genau anschauen.

Was ist die Handlung von Neagley Staffel 2?

Die Formalien sind zwar noch nicht geklärt. Hinter den Kulissen wurden jedoch schon einige Entscheidungen getroffen, die uns direkt in Staffel 2 führen.

Im Interview mit Collider verrät Co-Schöpfer Nicholas Wootton Folgendes:

Neagley beginnt die Geschichte mit Leuten, die sie eigentlich nur loswerden will. Sie denkt sich: 'Ich will mit keinem mit ihnen reden.' Aber sie drängen sich immer wieder in diesen Fall und in ihr Leben. Das passt sehr zu ihrer gesamten Situation. Alles, was sie will, ist, die Menschen auf Abstand zu halten, und sie bahnen sich einfach immer weiter ihren Weg in ihr Leben.

An diesen Punkt würden die neuen Folgen anschließen:

Ich liebe diese Dynamik und ich liebe die Richtung, in die sich das im weiteren Verlauf entwickelt. Letztendlich werden [diese Figuren] zu ihrer selbstgewählten Familie. Das würde sich natürlich auch in Staffel 2 fortsetzen, sollten wir das Glück haben, dass es eine gibt.

Der Fokus von Staffel 2 soll dabei nicht nur auf Neagley liegen:

Wir haben auch für die anderen Figuren einige Entwicklungen vorbereitet. Es gibt mehr zu entdecken, was Hudsons familiäre Verbindungen zur Kriminalität angeht. Und was Renee und ihren vermissten Bruder betrifft. [...] Außerdem kommen wir bei Neagleys Haphephobie nur bis an einen bestimmten Punkt. Ein tiefsitzendes Trauma kann man nicht einfach in ein paar Wochen überwinden. [...] Wir sind sehr zuversichtlich und freuen uns auf Staffel 2.

Renees Suche nach ihrem Bruder wird besonders wichtig:

Darauf werden wir in Staffel 2 auf jeden Fall näher eingehen. Es gibt eine große Wendung und eine ganze Geschichte drum herum – eine sehr unterhaltsame Geschichte für Renee. Und Keno ist ebenfalls darin verwickelt, weil er ihr hilft, [ihren Bruder] zu finden. Es geht darum, herauszufinden, wer er ist. Wir haben eine ganze Storyline dafür. Alles ist durchdacht, alles ist geschrieben.

Es könnten sogar weitere wichtige Figuren eingeführt werden:

Im Moment gefällt uns die vierköpfige Hauptbesetzung sehr gut. Für die Zukunft werden definitiv noch weitere Elemente in die 2. Staffel einfließen, während wir sie konzipieren. Die neuen Charaktere haben einen schweren Weg vor sich. Vorerst wollen wir uns aber auf die vier Hauptfiguren konzentrieren.

Wie es aussieht, arbeitet das Kreativteam bereits auf Hochtouren an der Fortsetzung. Wir können nur hoffen, dass die Streaming-Zahlen des Spin-offs überzeugen und alsbald eine Bestellung für acht weitere Folgen eintrifft. Dann steht der 2. Staffel von Neagley nichts mehr im Weg. Vielleicht gibt es sogar ein weiteres Reacher-Crossover.