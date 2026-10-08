Kaum jemand erinnert sich, aber neben Hugh Jackman gab es noch einen zweiten Wolverine-Darsteller

Man vergisst es leicht, aber Hugh Jackman ist nicht der einzige Wolverine-Darsteller. Auch wenn die Rolle noch so sehr mit ihm verbunden ist, gab es schon früh noch einen anderen.

Für viele Fans ist es nur schwer vorstellbar, dass Wolverine für die neuen X-Men-Filme im MCU neu besetzt wird. Hugh Jackman hat die Rolle nun schon so oft gespielt, dass er schon fast unersetzbar ist. Aber erinnert ihr euch daran, dass es in der Vergangenheit einen weiteren Darsteller gegeben hat, der Wolverine war? Troye Sivan kommt wie Hugh Jackman ebenfalls aus Australien und ist heute als Sänger und Schauspieler bekannt. Optisch hat er heute jedoch wenig mit Wolverine oder Jackman gemeinsam.

Popstar Troye Sivan spielte die junge Version von Wolverine in dessen Solo-Film

X-Men Origins: Wolverine ist wohl kein Fan-Favorit, doch hat er uns viel Hintergrund zu dem krallenbewährten Mutanten gegeben. Dazu gehört auch ein Einblick in die Kindheit des späteren X-Men. Gleich zu Beginn des Films sehen wir einen kleinen James Howlett, der mitansehen muss, wie sein vermeintlicher Vater stirbt. Durch die Wut wird seine Mutation aktiviert und ihm wachsen Knochenkrallen. Sofort nimmt er Rache am Mörder. Dieser stellt sich jedoch als James leiblicher Vater heraus. James flieht, wird erwachsen und schließlich von Hugh Jackman gespielt.

Natürlich konnte Jackman nicht selbst seine eigene Kinderversion spielen. Also musste ein anderer Darsteller her, der den jungen Wolverine spielt. Dieser war Troye Sivan, welcher damit sein großes Leinwanddebüt gab.

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Zuvor war Troye Sivan vor allem als Sänger bei Australian Idol bekannt und spielte am Theater verschiedene Parts. Große Kinorollen blieben danach zwar aus, aber Sivan konnte eine beachtliche Karriere als Musiker beschreiten, durch die er auch auf YouTube zum offen queeren Popstar wurde. Einer seiner ersten großen Hits war Youth von 2015.

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Daneben war Sivan weiter am Theater tätig und spielte Rollen in verschiedenen Film- und Serienprojekten, hauptsächlich abseits von Hollywood. Unter anderem war er in Der verlorene Sohn und The Idol zu sehen.