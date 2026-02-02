Neflix-Vorfreude: Nach 7 Jahren voller Rückschläge startet diese Woche eine aufregende und brandneue Fantasy-Serie

Drei Jahre nach dem ursprünglich angesetzten Startdatum erscheint die erste taiwanesische Fantasy-Serie bei Netflix. Der Weg zur Veröffentlichung des Epos war steinig.

Netflix hat gute Neuigkeiten für sein Fantasy-Publikum. Die Serie Agent from Above wurde bereits 2019 angekündigt, stieß bis zu ihrer lang erwarteten Veröffentlichung jedoch auf einige Hindernisse, und startet in Kürze. Im Heimatland Taiwan ist der Stoff schon bestens bekannt. Erst war die Buchreihe ein voller Erfolg und wurde bereits als Graphic Novel, Videospiel und als Theaterstück adaptiert.

Neue Fantasy-Serie startet diese Woche auf Netflix: Das ist Agent from Above

Agent from Above ist nicht nur die erste taiwanesische Netflix-Produktion, sondern auch eines der teuersten Projekte, das jemals im Land entstanden ist – obwohl Taiwan in Vergangenheit bereits als Kulisse für spektakuläre Abenteuerfilme zu sehen war. Die neue taiwanesisch-singapurische Serie basiert auf der Buchreihe The Oracle Comes, die traditionellen taoistischen Glauben mit moderner Urban Fantasy verbindet.

Hauptcharakter der Serie ist der ehemals drogenabhängige Han Chieh (Kai Ko), der als spirituelles Medium vom dritten Kronprinzen (Wang Po-chieh) rekrutiert wird, um eine Sünde seiner Vergangenheit zu begleichen. Er tut sich mit der College-Studentin Yeh Tzu (Buffy Chen) und dem Detektiv Chang Min (Johnny Yang) zusammen und bekämpft den ruchlosen Bösewicht Chen Chi-sha (Yi-Wen Chen), der mit einer mächtigen Entität die Balance zwischen menschlicher und dämonischer Welt zerstören will.

Die Mischung aus mythischen Sagen und modernem, städtischem Szenario erinnert an eine der besten Fantasy-Serien auf Netflix, die kürzlich ihr Ende gefunden hat: Ob die verfilmte Graphic Novel Sandman in Agent from Above tatsächlich einen würdigen Nachfolger findet, finden wir diese Woche nun endlich heraus.

Die Serie rekrutierte bekannteste Gesichter der taiwanesischen Film-Branche und wurde von Kuan Wei-chieh und Lai Chun-yu gedreht, die bisher ebenfalls vornehmlich an taiwanesischen Produktionen gearbeitet haben.



Wegen Pandemie, Verletzung und Spezialeffekten dauerte es 7 Jahre lang

Angekündigt wurde die Serie bereits 2019 – doch das ursprünglich geplante Startdatum 2023 wird nun um drei Jahre verfehlt. Das hat laut What’s on Netflix mehrere Gründe: Zunächst bremste die COVID-Pandemie die Dreharbeiten aus, Ende 2022 wurde der Hauptdarsteller Kai Ko (unter anderem bekannt aus You Are the Apple of My Eye) von einer abstürzenden Drohne getroffen und schwer verletzt, weswegen die Dreharbeiten erneut mehrere Monate stillstanden.

Nachdem der Dreh dann im März 2023 beendet wurde, beanspruchte die Nachbearbeitung der aufwendigen Produktion zudem viel länger als geplant. Die visuellen Effekte streckten die Postproduktion auf drei Jahre, sodass die Serie nun schlussendlich ganze sieben (!) Jahre nach ihrer Ankündigung starten kann.

Startdatum und Folgenanzahl von Agent of Above bei Netflix

Nun hat das Warten endlich ein Ende: Das Fantasy-Epos startet am 2. April 2026 bei Netflix und wird ein erfreulicher Oster-Binge für viele hierzulande. Die Serie soll nach der 1. Staffel, die 6 Episoden umfasst, auch weitere Teile der Reihe verfilmen.

