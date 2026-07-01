Negan-Star aus The Walking Dead spielte vor 23 Jahren in Star Trek mit und es war "die schlimmste Entscheidung” seines Lebens

Im Serien-Universum von The Walking Dead begeistert Jeffrey Dean Morgan als Negan. Vor 23 Jahren hätte er seine Karriere fast vorzeitig beendet. Und Star Trek ist schuld.

Vielen Fans ist Jeffrey Dean Morgan vor allem als Kult-Bösewicht Negan aus der Zombie-Serie The Walking Dead bekannt. In dem bald schon in Staffel 3 startenden Spin-off Dead City ist er ebenfalls als geläuterter Ex-Savior zu sehen. Doch bereits vor 23 Jahren war er Teil eines anderen riesigen Franchises. In der Science-Fiction-Serie Star Trek: Enterprise übernahm Jeffrey Dean Morgan eine Gastrolle, die fast seine Karriere beendet hätte.

Jeffrey Dean Morgans Star Trek-Auftritt vor 23 Jahren war eine einzige Qual

Lange bevor Jeffrey Dean Morgan zum The Walking Dead-Star wurde, in Serien wie Supernatural und Grey's Anatomy begeisterte und in Blockbustern wie Watchmen und Batman v Superman zu sehen war, nahm seine Schauspielkarriere in den frühen 2000er Jahren mit einigen Serien-Gastrollen Fahrt auf.

Im Jahr 2003 gastierte er in der Star Trek-Serie Enterprise als reptiloider Xindi-Schurke Damron in einer Episode der dritten Staffel. Kaum jemand wird ihn allerdings erkannt haben. Denn Jeffrey Dean Morgan wurde als außerirdische Kreatur unter Massen von Latex versteckt.

Wo kann ich Jeffrey Dean Morgans Star Trek-Auftritt sehen? Seine Gastrolle spielte er in Folge 11 der 3. Staffel von Enterprise. Die Star Trek-Serie streamt bei Paramount+.

In der YouTube-Talk-Show Hot Ones berichtete Jeffrey Dean Morgan von der traumatischen Erfahrung, die ihn an seinen Karriere-Entscheidungen zweifeln ließ:



Es stellte sich heraus, dass ich Klaustrophobie habe. Der Makeup-Prozess fiel mir wirklich schwer, und ich hatte Strohhalme in der Nase. Ich war noch nie an einem Set, wo ich abends nach Hause ging und dachte: "Was mache ich hier eigentlich? Ich habe die schlimmste Entscheidung meines Lebens getroffen. Ich will nie wieder ein Schauspieler sein." Ich war mir sicher, dass ich das Falsche tue und hätte fast aufgegeben. Es war furchtbar.

Glücklicherweise hing Jeffrey Dean Morgan seine Karriere nach dem Star Trek-Desaster nicht an den Nagel. Nur zwei Jahre später ergatterte er die beliebte Supernatural-Rolle als John Winchester. Ein Jahr später folgte sein Engagement als Denny Duquette in der Krankenhausserie Grey's Anatomy. In einem weiteren Star Trek-Projekt war er aber bis heute nicht wieder zu sehen.

Wie geht es für Jeffrey Dean Morgen bei The Walking Dead weiter?

Nach dem Ende von The Walking Dead ist die Geschichte von Jeffrey Dean Morgans Charakter Negan noch längst nicht abgeschlossen. Seit 2023 erkundet er in dem Spin-off The Walking Dead: Dead City an der Seite von Maggie das postapokalyptische New York City. Die 3. Staffel läuft hierzulande ab dem 27. Juli 2026 bei Magenta TV.

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Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im September 2023 auf Moviepilot erschienen.

