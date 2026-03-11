"Nennt euch nicht Fans": Zwei der aktuell größten Serienstars teilen gegen hasserfüllte Kritik aus

In Heated Rivalry geht es um zwei queere Eishockeyspieler. Die Hauptdarsteller sprechen sich jetzt gegen Online-Hass und Diskriminierung aus.

Heated Rivalry ist die größte Serien-Überraschung des noch recht frischen Jahres. Eigentlich wurde die kanadische Hype-Serie schon 2025 ausgestrahlt, aber erst dieses Jahr hat sie es mit HBO Max zu uns geschafft. Ärgerlicherweise werden die Hauptdarsteller online wohl mit jeder Menge Hass konfrontiert, gegen den sie jetzt ein Zeichen setzen.

Heated Rivalry-Stars Hudson Williams und François Arnaud veröffentlichen Statement gegen Diskriminierung

Das gemeinsame Statement, dass die beiden Schauspieler Hudson Williams und François Arnaud jeweils in ihren Insta-Stories (via Yahoo ) gepostet haben, richtet sich gegen selbsternannte Fans, die dem Cast von Heated Rivalry das Leben schwer machen. Ganz allgemein wollen die beiden Stars nichts mit Diskriminierung aller Art zu tun haben und erklären, auf solche "Fans" verzichten zu können:

Nennt euch nicht Fans, wenn ihr Kommentare irgendwelcher Art teilt, die rassistisch / homophob / biphob / misogyn / altersfeindlich / ableistisch / parasozial / engstirnig sind. Niemand von uns braucht eure hasserfüllte 'Liebe'.



Wir alle respektieren und unterstützen und lieben uns gegenseitig und sind auf derselben Seite. Wenn ihr das nicht akzeptieren könnt, gtfoh [haut ab].

Was genau zu dem Statement geführt hat, enthüllen sie nicht. Ganz offensichtlich aber war es den beiden Schauspielern ein Anliegen, klar und deutlich zu sagen, was sie von (Online-)Hatern halten.

Co-Star Robbie Graham-Kuntz hat das Statement weitergeteilt, dasselbe gilt auch für Show-Creator Jacob Tierney sowie die Autorin der Vorlage, Rachel Reid.

Zum internationalen feministischen Kampftag am 8. März setzte Ksenia Daniela Kharlamova (die in Heated Rivalry die Figur Svetlana spielt) ebenfalls ein Statement ab. Darin ruft sie auf, die Errungenschaften von Frauen zu feiern, die sie unabhängig von ihren männlichen Kollegen erreichen.

Gleichzeitig sei es ihr wichtig, dass diese Aussagen nicht dazu verdreht würden, ihre männlichen Kollegen zu kritisieren. Sie habe gesagt, Frauen sollten gefeiert, aber männliche Schauspieler deswegen nicht gehasst werden.

Wann und wo geht es mit Heated Rivalry Staffel 2 weiter?

Staffel 2 könnte früher kommen als gedacht: Die Dreharbeiten zu Staffel 2 des riesigen Erfolgs sollen – wenn alles klappt – noch in diesem Sommer beginnen. Mit etwas Glück bedeutet das, dass die neuen Folgen dann bereits im April 2027 an den Start gehen könnten. Wie die erste Staffel dürften dann auch die neuen Episoden in Deutschland wieder über HBO Max veröffentlicht werden.