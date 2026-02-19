Nervenzerreißender Horror-Thriller erobert Netflix-Charts: Das Grauen wird euch noch Stunden nach dem Schauen beschäftigen

Im Netflix-Abo könnt ihr seit kurzem einen richtig heftigen Horror-Thriller sehen, den wir zu einem der besten Filme 2025 gekürt haben. In den Charts schlägt er auch schon Wellen.

Mit dem Überraschungshit Talk to Me wurde das Regie-Duo Danny Philippou und Michael Philippou zu neuen Shootingstars im Horror-Genre. Ihr nächster Film Bring Her Back folgte letztes Jahr und landete mit seinem Mix aus emotionalem Psychodrama und markerschütterndem Horror auf Platz 11 der gemeinsamen Bestenliste 2025 von Moviepilot und FILMSTARTS.

Seit dem 16. Februar streamt Bring Her Back jetzt auch im Netflix-Abo. In der Top 10 des Anbieters hat es der grauenvoll-erschütternde Film jetzt schon auf Platz 3 geschafft. Wer ihn noch nicht gesehen hat und eindringlichen Horror liebt, sollte einen Blick riskieren.

Schockierender Horror-Thriller in den Netflix-Charts: Darum geht es in Bring Her Back

Im zweiten Spielfilm der australischen Brüder, die sich vor ihrer Regiekarriere als RackaRacka auf YouTube einen Namen gemacht haben, sind Andy (Billy Barratt) und seine Stiefschwester Piper (Sora Wong) nach dem plötzlichen Tod des Vaters auf sich allein gestellt. Während Andy noch einige Monate zu seinem 18. Geburtstag warten muss, bis er sich alleine um die blinde Piper kümmern kann, kommen beide bei der Pflegemutter Laura (Sally Hawkins) unter.

Diese hatte früher selbst eine blinde Tochter und kümmert sich wiederum um den stummen Oliver (Jonah Wren Phillips), der ein zunehmend irritierendes Verhalten an den Tag legt. Bald vermutet Andy hinter der neuen Familie ein schreckliches Geheimnis, das brutal zu eskalieren droht.

Hier könnt ihr noch einen deutschen Trailer zu Bring Her Back schauen:

In ihrem positiven Film-Check zu Bring Her Back schreibt Moviepilot-Autorin Esther Stroh unter anderem:

Dabei erfindet Bring Her Back das Genre thematisch keinesfalls neu. Stattdessen nutzt der Film unser Horror-Wissen, um unter Andeutungen zu erschaudern. Wo andere Gruselfilme ein Dämonen-Nachschlagewerk auspacken würden, um dem Schrecken in einer überladenen Geschichte einen Namen zu geben, reicht es hier völlig aus, auf verwaschenen Videokopien aus russischen Kellern flüchtige Einblicke in eine Welt zu erhalten, deren Tür lieber niemand öffnen sollte. Dass nicht alles zu Tode erklärt werden muss, zeigt sich schon im Codewort "Grapefruit" der Geschwister. Es muss nicht definiert werden, um es beim Zuschauen instinktiv zu verstehen.

Wenn sich später zu dieser perfekten Gratwanderung zwischen Andeuten und Zeigen der Ausbruch plötzlicher Gewalt gesellt, ist der Effekt umso durchschlagender. Bring Her Back ist nichts für schwache Nerven oder Mägen, wenn Messer in Kindermündern bohren und die Haut in Streifen vom Körper gezogen wird. Doch weil der visuelle Ekel so unverblümt Einzug hält, wenn wir die Figuren bereits gut kennengelernt haben, steht er im Dienst der Sache, statt nur blutiger Schauwert zu sein.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand: 19. Februar 2026):

