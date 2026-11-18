Ein wahrer Kriminalfall aus Polen ging nicht nur durch die Medien, sondern sorgte für eine Justizreform. Erfahrt hier, welche neue Netflix-Thrillerserie ihr ab heute zum Thema anmachen könnt.

Ein aufsehenerregender Fall erschütterte 1988 ganz Polen, als vier Jungen von einem Mann namens Mariusz Trynkiewicz umgebracht wurden, der daraufhin die Todesstrafe erhielt und hingerichtet werden sollte. Nach der demokratischen Wende des Landes wurde das Urteil in eine 25-jährige Gefängnisstrafe umgewandelt, die 2014 zu enden drohte. Die Justiz reagierte panisch mit einer kontroversen Regelung, nach der die neue True-Crime-Serie von Netflix benannt wurde: Das Bestiengesetz.

Nach vier Episoden ist die Psychothriller-Miniserie von Regisseur Kasper Bajon (Project UFO) auch schon vorbei und somit perfekt für einen Binge an nur einem Abend. Gestreamt werden kann sie seit dem heutigen Mittwoch, dem 18. November, auf Netflix.

Das Bestiengesetz auf Netflix: Der juristische True-Crime-Thriller aus Polen

Inspiriert von dem wahren Fall dreht sich die Netflix-Serie um Ermittlerin Major Anna Bersz (Agnieszka Grochowska) und Psychiaterin Agnieszka Grabska (Agnieszka Zulewska). Sie werden nach der Verhaftung von Trynkiewicz (Michal Pawlik) als Expertinnen beauftragt, den geistigen Zustand und die Schuldfähigkeit des Täters zu evaluieren, und zerstreiten sich darüber. Jahre später, als der notorische Kinderkiller kurz vor seiner Entlassung steht, müssen sie sich erneut mit dem Fall auseinandersetzen, der die Gesellschaft und ihre Freundschaft spaltete.

Regisseur Bajon sagte laut What's on Netflix Folgendes über seine Miniserie: "Diese Geschichte ist, auch wenn sie von wahren Begebenheiten inspiriert wurde, für mich in erster Linie eine Erzählung über Menschen, die als Vertreter des Staates und seiner Institutionen vor überaus schwierige Entscheidungen gestellt werden. Es geht darum, was geschieht, wenn sich das Gesetz, das Gerechtigkeitsempfinden und das Bedürfnis nach Sicherheit nicht miteinander in Einklang bringen lassen."

Jurist:innen, Mitglieder des medizinischen Berufsstandes und Menschenrechtsinstanzen wie der polnische Bürgerrechtsbeauftragte haben das Bestiengesetz scharf kritisiert. Es lasse unter anderem eine Instrumentalisierung der Psychiatrie, Willkür und Unverhältnismäßigkeit zu. Mit der Sicherungsverwahrung aus dem deutschen Strafrecht ist das Gesetz übrigens kaum zu vergleichen, weil es sich um keine strafrechtliche, sondern eine zivilrechtliche Regelung handelt, die nicht beim Urteil, sondern erst kurz vor Haftende beantragt wird.

Welche Stellung die Netflix-Serie zum kontroversen Thema bezieht, erfahrt ihr vielleicht schon heute Abend, wenn ihr Das Bestiengesetz streamt. Und wenn euch das Thema True Crime generell interessiert, haben wir sogar eine passende Streamgestöber-Folge für euch:

Podcast zum Netflix-Hype: Warum schauen alle True Crime?

Das True Crime-Genre ist ein Phänomen, das in den letzten Jahren erst durch Podcasts und dann durch Filme, Serien und Dokumentationen bei Netflix und Co. an Beliebtheit gewann. Trotzdem bleibt es umstritten. Doch also worin liegt der Reiz, sich mit “wahren Verbrechen” auseinanderzusetzen?

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Mit einem Fan und einer Skeptikerin sprechen wir über den Erfolg von True Crime-Unterhaltung. Ob Wissensdurst oder Sensationslust: Es gibt viele Gründe es (nicht) zu schauen. Außerdem ist nicht jede Serie gleich und so rücken wird die besten und schlechtesten Vertreter in den Fokus.