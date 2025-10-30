Netflix' 450-Millionen-Reihe ist zurück: "Der Hype ist echt" für Daniels Craigs neuen Krimi Knives Out 3

Knives Out 3 startet in Kürze bei Netflix. Schon jetzt bekommt der Mystery-Spaß mit Daniel Craig als Privatdetektiv jede Menge gute Kritiken.

Als Knives Out 2019 erschien, war es ein Paukenschlag: Selten hatte man Bond-Star Daniel Craig in einer so leidenschaftlich schrulligen Rolle erlebt, selten wurde in den letzten Jahren so hingebungsvoll ein Mystery-Krimi mit Agatha Christie-Anleihen umgesetzt. Nach Glass Onion: A Knives Out Mystery ist es mittlerweile fast Zeit für den Netflix-Start des dritten Teils Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery – der schon jetzt begeisterte Reaktionen hervorruft. Sie müssen sich lohnen: Netflix soll für beide Filme unglaubliche 450 Millionen Dollar bezahlt haben.

"Der beste bisher": Netflix-Mystery mit Daniel Craig bekommt Beifall

Wie ein Blick auf die Aggregatorenseite Rotten Tomatoes zeigt, fallen so gut wie alle großen Kritiken zum Film bisher positiv aus: 94% Kritikenwertung übertreffen selbst den Vorgänger mit 91%. Allein Teil 1 wurde mit 97% noch besser besprochen.

Schaut hier den Trailer zu Knives Out 3:

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Die größte Begeisterung bekommt dabei der Cast ab, allen voran Daniel Craig. Es sei die "stärkste Besetzung [aller Knives Out-Teile] bisher", schreibt etwa Time Out . Der London Evening Standard erklärt, Craigs Performance halte den Film zusammen.

Aber auch seine Co-Stars erhalten viel Zuspruch, nicht zuletzt Challengers-Star Josh O'Connor: "Der Hype ist echt, was O'Connor angeht", erklärt etwa The Ringer . Und die BBC pflichtet bei: "Knives Out 3 funktioniert perfekt, selbst wenn [Daniel Craigs Figur] Benoit Blanc nirgendwo zu finden ist – was beweist, wie gut Regisseur Rian Johnson und Josh O'Connor das Franchise am Leben halten."

Für den Toronto Star ist der dritte Knives Out-Film sogar "der beste bisher": Es handele sich um eine "düstere, verdorbene und überzeugende Geschichte, die außerdem ziemlich lustig ist."

Nur die wenigsten Stimmen bemängeln Schwachpunkte. Die Dramaturgie sei nicht einmal ansatzweise so stark wie in den früheren Filmen, erklärt etwa Broad Street Review . Gleichzeitig gewinne der Film aber durch brillante Performances und geistreiche Dialoge.

In Knives Out 3 erschüttert ein Mordfall eine kleine Stadt und ihre Kirchengemeinde. Der junge Priester Jud Duplenticy (O'Connor) wird entsandt, um dem grobschlächtigen örtlichen Prediger Monsignore Jefferson Wicks (Josh Brolin) unter die Arme zu greifen. Benoit Blanc (Craig) steht vor seinem bisher gefährlichsten Fall.

Wann kommt Knives Out 3 zu Netflix?

Ob sich der begeisterte Kritiken-Konsens halten kann oder durch nachfolgende Kritiken doch noch absinkt, muss sich zeigen. Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery startet am 27. November im Kino und erscheint am 12. Dezember 2025 bei Netflix.