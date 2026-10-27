Netflix-Actionfilm verliert Reacher-Star Alan Ritchson – aber der Ersatz ist noch besser

Heute ist ein trauriger Tag für Fans von Reacher-Star Alan Ritchson: Er hat einem vielversprechenden Netflix-Film den Rücken gekehrt. Ersatz ist einer der bekanntesten Action-Stars überhaupt.

Alan Ritchson befindet sich gerade auf einem neuen Höhepunkt seiner Karriere – und zwar nicht nur dank Reacher. Bei einem seiner künftigen Projekte ist er nun allerdings wieder ausgestiegen: Netflix' Action-Thriller Maelstrom wird ohne ihn auskommen müssen. Stattdessen wurde nun Keanu Reeves ins Boot geholt.



Reacher-Star Alan Ritchson übergibt Netflix-Action an Keanu Reeves

Wie Variety berichtet, hat Ritchson das Projekt aus bisher unbekannten Gründen verlassen. Netflix hat an seiner Stelle Reeves für die Rolle verpflichtet. Der John Wick-Star wird einen US-Bundesagenten spielen, der die Verlobte eines Waffenhändlers während eines Hurrikans beschützen muss: Die Häscher ihres Ex-Freundes trachten ihr nach dem Leben, um sie von einer Zeugenaussage abzuhalten. Da der Sturm den Gesetzeshüter und die Zeugin von der Außenwelt abgeschnitten hat, sind sie auf sich allein gestellt.

Laut Bericht existiert das Drehbuch zum Film seit mindestens 33 Jahren, als Warner erstmals Interesse an einer Verfilmung zeigte. Nun hat Netflix den Actionfilm übernommen, der damals als "Stirb Langsam im Hurrikan" beschrieben wurde. Der Streamer scheint vom Erfolg mehr als überzeugt zu sein, wie das Casting Reeves' beweist.

Was genau hinter Ritchsons Ausstieg steckt, kann nur gemutmaßt werden. Womöglich hat sich der Reacher-Star schlicht überarbeitet: Die IMDb listet neun (!) zukünftige Projekte, darunter weitere Reacher-Staffeln und sein Actionfilm mit Arnold Schwarzenegger.

Wann erscheint Maelstrom mit Keanu Reeves auf Netflix?

Einen Streaming-Start hat Maelstrom noch nicht. Da die Dreharbeiten noch nicht begonnen haben, gehen wir frühestens 2028 von einer Veröffentlichung aus. Regie führt Action-Experte Jaume Collet-Serra (Carry-On).

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