Netflix-Alarm: 175 Millionen teurer Action-Blockbuster verschwindet in wenigen Wochen

Letzte Chance bei Netflix: Bald verschwindet ein Action-Kracher, der das Kunststück der Transformers-Filme wiederholen sollte, jedoch genau in eine andere Richtung gegangen ist.

Comicverfilmungen dominierten bis vor Kurzem das Blockbuster-Kino. Ende der 2000er Jahre sah es für einen kurzen Zeitpunkt so aus, als wäre Hollywood auf eine zweite Goldader gestoßen: Spielzeugverfilmungen. Grund dafür war der gigantische Erfolg der Transformers-Reihe, die bis heute ausgebaut wird.

Zwei Jahre nach dem ersten Transformers-Film kam mit G.I. Joe – Geheimauftrag Cobra der nächste Blockbuster ins Kino, der auf einer Spielzeugreihe aus dem Hause Hasbro basierte. Obwohl die Filme dicht hintereinander produziert wurden und ein ähnliches Konzept verfolgen, könnten sie kaum unterschiedlicher sein.

Sci-Fi-Action-Kracher bei Netflix: G.I. Joe fühlt sich an wie ein filmgewordenes Plastikspielzeug

Sowohl Transformers als auch G.I. Joe verbinden Sci-Fi-Elemente mit krachender Action. Hoch entwickelte Technologien spielen eine entscheidende Rolle, genauso wie die Fetischisierung des US-Militärs. Es geht um die Rettung der Welt, während sich gewaltige futuristische Körper prügeln – mal sind es Roboter, mal Kampfanzüge.

Die Gestaltung der Filme ist jedoch grundverschieden. Michael Bay hat mit Transformers einen Film geschaffen, der die Ästhetik des Blockbuster-Kinos der nächsten zehn Jahre vorweggenommen hat. G.I. Joe wirkt dagegen, als wäre die Zeit stehengeblieben. Der Film von Stephen Sommers hätte genau so in den frühen 2000ern erscheinen können.

Transformers ist ein einziger Rausch aus spektakulären Effekten und Bewegungen. Dynamisch folgt die Kamera, wie sich Autobots und Decepticons verzahnen. An klobige Spielzeuge denkt man dabei nicht mehr. G.I. Joe fühlt sich exakt so an, als wäre der Film gerade aus einer Plastikverpackung entnommen worden.

Schlussendlich macht das G.I. Joe zu einem sehr faszinierenden Werk. Es ist, als hätte jemand die Entwicklung des Blockbuster-Kinos komplett verschlafen und einfach dort weitergemacht, wo Stirb an einem anderen Tag mit seinem unsichtbaren Auto aufgehört hat. Denn das könnte im Grunde auch in G.I. Joe auftauchen.

Bereits vier Jahre später erfolgte die Kurskorrektur: G.I. Joe: Die Abrechnung versuchte, mehr mit der Zeit zu gehen. Schlussendlich sind weitere Fortsetzungspläne aber im Sand verlaufen. Das Reboot Snake Eyes: G.I. Joe Origins ging derweil komplett in der Pandemie unter, ähnlich wie zuletzt die Crossover-Pläne mit Transformers.

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G.I. Joe verschwindet bei Netflix: Letzte Chance, den Sci-Fi-Action-Kracher im Abo zu streamen

Bis zum 25. Mai 2026 könnt ihr euch das Sci-Fi-Action-Spektakel bei Netflix anschauen. Danach verschwindet der Film aus dem Abo. Alternativ werdet ihr bei Paramount+ und WOW fündig. Ein neuer G.I. Joe-Film wurde bislang nicht konkret angekündigt, soll sich laut Branchenberichten aber seit Anfang des Jahres in Entwicklung befinden.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Mai 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.