Netflix & Apple kämpften um diesen Film: Der erste Trailer für The Invite mit Penélope Cruz & Edward Norton zeigt den Grund

Es war einer der Hype-Filme in Sundance 2026: Netflix, Warner, Apple und andere Studios wollten die Rechte an The Invite von Olivia Wilde kaufen. Nun ist der erste Trailer für die Komödie erschienen.

Was wäre, wenn eure Nachbarn Penélope Cruz und Edward Norton euch zu ihren Orgien einladen? Diese Idee liegt der neuen Komödie The Invite von Olivia Wilde zugrunde, die beim Sundance Filmfestival dieses Jahr nicht nur gute Kritiken einfahren konnte, sondern auch einen Bieterkrieg zwischen Netflix, Apple, Warner Bros. und A24 auslöste. Kürzlich wurde der erste Trailer für The Invite veröffentlicht, in dem Wilde und Seth Rogen als kriselndes Pärchen Besuch von Cruz und Norton bekommen.

Schaut euch hier den Trailer für The Invite an:

The Invite - Trailer (English) HD

Die Vorlage von The Invite wurde schon in deutscher Sprache verfilmt

The Invite ist mindestens das achte Remake des spanischen Films The People Upstairs von Cesc Gay. Wir haben es also sozusagen mit der A24-Version von Der Vorname oder Das perfekte Geheimnis zu tun, die allesamt ebenfalls Neuverfilmungen anderer europäischer Erfolge waren. Wer eine deutschsprachige Adaption von The Invite sehen will, sollte sich auf die Suche nach dem Schweizer Film Die Nachbarn von oben begeben, der bei Magenta TV im Abo streamt.

Die Story ist denkbar simpel und birgt reichlich Konfliktpotenzial:

Joe und Angela (Olivia Wilde und Seth Rogen) bewegen sich auf dünnem Eis, und heute Abend könnte der Moment sein, in dem alles in die Brüche geht. Unglücklicherweise stehen ihre Nachbarn von oben (Edward Norton und Penélope Cruz) kurz vor der Ankunft zum Abendessen, und alles, was schiefgehen kann, läuft noch schlimmer.

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In Sundance bekam der neue Film von Olivia Wilde (Don't Worry Darling) gute Kritiken. Aktuell hält er 91 Prozent beim Aggregator Rotten Tomatoes . Für Schlagzeilen sorgte der Bieterkrieg um die Rechte, den Film in den USA herauszubringen. Streaming-Dienste wie Netflix und Apple machten laut Variety Angebote, große Studios wie Sony und Warner Bros. waren ebenso im Spiel. Am Ende bot A24 mehr als 12 Millionen Dollar für die US-Rechte an The Invite und bekam den Zuschlag. Dass der Verleih eine Kino-Auswertung garantieren kann, dürfte einer der Gründe sein, warum er beispielsweise gegenüber Netflix den Vorzug erhielt.

In Deutschland konnte sich Tobis die Rechte an The Invite sichern. Hierzulande startet der Film am 6. August in den deutschen Kinos.