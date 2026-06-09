Netflix beendet beliebte Serie mit Wednesday-Star: Staffel 3 wird die letzte

Eine beliebte Mysteryserie mit Wednesday-Star Emma Myers wurde von Netflix jetzt um Staffel 3 verlängert. Es soll allerdings auch die letzte der Serie sein.

Netflix-Star Emma Myers freut sich auf Staffel 3: "Buch 3 ist mein Favorit"

Emma Myers spielt nicht nur in Wednesday ein vermeintlich braves Mädchen, das von jeder Menge finsteren Geheimnissen umgeben ist. Auch in der von Netflix produzierten Serie A Good Girl's Guide to Murder ist sie zu sehen. Fans des Mystery-Highlights werden auf die folgende Nachricht mit einem lachenden und einem weinenden Auge reagieren:

Wie Variety berichtet, hat Netflix die Serie kürzlich um eine 3. und letzte Staffel verlängert. Hauptdarstellerin Myers bedankte sich zu diesem Anlass bei den Fans und brachte schon einmal die Vorfreude zum Kochen:

Es war eine wahrhaft unfassbare Erfahrung und [meine Figur] Pip werde ich nie vergessen. Buch 3 ist mein Favorit von allen Romanvorlagen, daher freue ich mich sehr darauf, allen die Früchte unserer Arbeit zu zeigen. Bereitet euch auf jede Menge Wahnsinn vor!

Schaut hier den Trailer zu A Good Girl's Guide to Murder Staffel 2:

A Good Girl's Guide to Murder - S02 Trailer (English) HD

Buch 3 aus der Romanreihe von Holly Jackson heißt As Good as Dead (auch im Deutschen). Darin bekommt Pip Todesdrohungen von einem mysteriösen Stalker, der womöglich eine Verbindung zu einer Reihe von Serienmorden hat. Die junge Frau muss ihn aufspüren, bevor sie sein nächstes Opfer wird.

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, wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen. Auch interessant: Jenna Ortega hat Wednesday mehrfach abgelehnt

Auch Autorin Jackson erklärte, sie freue sich auf "das (blutige) Ende von 'A Good Girl's Guide to Murder'", dessen drittes Buch auch ihre liebste Vorlage sei. "Ihr werdet Pip sehen wie nie zuvor. [Die Story] ist finster, atemlos, schrecklich...und schafft es trotzdem irgendwie, lustig zu sein."

Hierzulande nicht bei Netflix: Wann kommt A Good Girl's Guide to Murder in den Stream?

Laut Bericht soll Staffel 3 von A Good Girl's Guide to Murder im Lauf des Jahres 2027 in den Stream kommen. Die Serie läuft hierzulande allerdings nicht bei Netflix, sondern beim Co-Produzenten ZDFneo. Abgedreht sind die Folgen bereits.