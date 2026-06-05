Netflix beendet eine seiner besten Fantasy-Serien – Staffel 3 wird die letzte

Netflix beendet seine Fantasy-Serie Devil May Cry. Mit Staffel 3 wird die Videospieladaption um die Abenteuer von Dämonenjäger Dante endgültig abgeschlossen.

Netflix' Angebot an Fantasy-Serien wird stetig kleiner. Während The Witcher diesen Herbst mit Staffel 5 und Avatar: Der Herr der Elemente im kommenden Jahr mit Staffel 3 abgeschlossen werden, hat der Streamer jetzt das Ende der nächsten Fantasy-Saga verkündet: Die gefeierte Videospieladaption Devil May Cry wird sich nach drei Staffeln verabschieden.

Netflix verlängert die Fantasy-Serie Devil May Cry um eine finale 3. Staffel

Wie unter anderem TVLine berichtet, hat Netflix Devil May Cry offiziell um eine 3. und zugleich letzte Staffel verlängert. Die Verlängerung erfolgt nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung der 2. Staffel, die seit dem 12. Mai bei Netflix zu sehen ist. Der Mix aus wahnsinniger Fantasy-Action und dröhnendem Nu-Metal-Soundtrack (von Papa Roach bis Evanescence) wurde von der Moviepilot-Community mit einer durchschnittlichen Wertung von 7 Punkten ausgezeichnet.

Basierend auf dem beliebten Videospiel-Franchise aus dem Hause Capcom erzählt die Animationsserie Devil May Cry die Geschichte des Dämonenjägers und Pizzaliebhabers Dante, der als Sohn des Dämonenkönigs Sparda in einen epischen Konflikt zwischen Erde und Hölle verwickelt wird. Ab Staffel 2 spielt dabei auch das komplizierte Verhältnis zu einem Bruder Vergil eine essenzielle Rolle.

Hier könnt ihr den Trailer zu Devil May Cry Staffel 2 schauen:

Devil May Cry - S02 Trailer (Deutsch) HD

In einem Statement auf X (ehemals Twitter) äußerte sich Serienschöpfer Adi Shankar (Castlevania) zur frischen Verlängerung von Devil May Cry und verrät, dass Staffel 3 seinen ursprünglichen Plan für die Netflix-Serie vollenden wird:

Für diejenigen unter euch, die auf die Episodentitel geachtet haben: Ich habe euch die ganze Zeit über die Struktur aufgezeigt. Staffel 3 war unausweichlich. Dies war immer Dantes Göttliche Komödie – mit Knarren und einem roten Mantel. Staffel 1 war das Inferno. Staffel 2 war das Purgatorio. Staffel 3 ist das Paradiso. Diese drei Staffeln bilden zusammen die Force Edge Saga. Von Anfang an war die Force Edge Saga als Filmtrilogie konzipiert, die als Fernsehserie getarnt ist.

Weiterhin erklärt Shankar, dass die Fortsetzung keine klassische Staffel sein soll: "Mit Staffel 3 mache ich etwas ganz anderes." Was genau darunter zu verstehen ist, klärt er nicht auf. Möglich wäre ein verkürzter Abschluss in Spielfilmlänge.

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Wann startet Devil May Cry Staffel 3 bei Netflix?

Einen offiziellen Starttermin für Devil May Cry Staffel 3 gibt es noch nicht. Ausgehend von der Veröffentlichung der bisherigen Seasons, ist mit einem Release im Frühling oder Sommer 2027 bei Netflix zu rechnen.



Welche Serien ihr diesen Monat im Stream nicht verpassen solltet, verraten wir euch im Podcast. Vor allem Fantasy-Fans können sich im Juni auf gleich zwei gewaltige Highlights freuen:

Podcast: Die 10 besten Serien im Juni bei Netflix & Co.

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