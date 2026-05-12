Netflix beendet eine seiner erfolgreichsten Serien mit Staffel 4 – obwohl sie gerade wieder richtig gut wurde

Nur die wenigsten Netflix-Serien schaffen es über eine 4. Staffel hinaus. The Night Agent wird nun offiziell nicht zu diesem erlesenen Kreis gehören. Dabei hatte sie einen neuen Höhepunkt erreicht.

Fans von The Night Agent erlebten in den vergangenen Monaten ein regelrechtes Wechselbad der Gefühle. Vermeldete Netflix noch im März 2026 die Verlängerung der Thrillerserie um Staffel 4, folgte erst kürzlich dann der Dämpfer: Diese wird nämlich die letzte Season des beliebten Streaming-Hits sein.

Das kommt insofern überraschend, da die Agenten-Action zuletzt qualitativ wieder einen gehörigen Sprung nach oben machte. Denn Staffel 3 besann sich nach der schwachen Vorgänger-Staffel auf alte Stärken, die The Night Agent einst zu einem der größten Publikumserfolge auf Netflix machte. Die Abrufzahlen der Serie waren weiterhin zufriedenstellend. Dennoch wird nach Peter Sutherlands (Gabriel Basso) bevorstehendem vierten Einsatz Schluss sein.

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Netflix' The Night Agent geht mit Staffel 4 zu Ende – dabei stieg das Niveau gerade erst wieder

In ihrem Serien-Check zur 3. Staffel von The Night Agent bezeichnete Moviepilot-Redakteurin Andrea Wöger die neuen Folgen als "erfrischende Thriller-Unterhaltung" und hob unter anderem folgende Punkte als gelungene Entscheidungen der Macher:innen um Schöpfer und Showrunner Shawn Ryan (The Shield) hervor:

Die Einseitigkeit von Protagonist Peter Sutherland wird durch interessante Nebenfiguren wie First Lady Jenny Hagan (Jennifer Morrison) oder dem Auftragskiller "Der Vater" (Stephen Moyer) erfolgreich kompensiert

wie First Lady Jenny Hagan (Jennifer Morrison) oder dem Auftragskiller "Der Vater" (Stephen Moyer) erfolgreich kompensiert Der neue Fall ist spannend und smart geschrieben, garniert mit starken Twists

geschrieben, garniert mit starken Twists Die Story ist ein genüsslicher Seitenhieb gegen US-Präsident Donald Trump und dessen Regierung

Dieser Qualitätsanstieg macht sich auch in den Bewertungen bei der populären Film- und Seriendatenbank IMDb bemerkbar. Während die Episoden von Staffel 2 dort auf ein Durchschnittsrating von 7,34 Punkten kommen, wurden die Staffel 3-Folgen im Schnitt mit 7,7 bewertet.

Für Fans bleibt daher zumindest die Hoffnung, dass Season 4 die Thrillerserie auf einer ähnlich positiven Note abschließt.

Wann erscheint The Night Agent Staffel 4 bei Netflix?

Die Dreharbeiten zur 4. Staffel von The Night Agent haben zwar bereits begonnen, mit einer Veröffentlichung vor Frühjahr 2027 brauchen wir aber nicht zu rechnen. Details zur Handlung gibt es bislang noch nicht, lediglich der Schauplatzwechsel von New York nach Los Angeles ist schon bekannt.