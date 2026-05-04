Netflix beendet eine seiner erfolgreichsten Serien – Staffel 4 wird die letzte

Auch Agenten müssen mal in Rente: Netflix beendet seine Hit-Serie The Night Agent. Mit Staffel 4 werden die Abenteuer von Agent Peter Sutherland endgültig abgeschlossen.

Peter Sutherland hat die Welt oft genug gerettet. So scheint es zumindest angesichts der neuesten Netflix-Nachrichten: The Night Agent, eine der erfolgreichsten Serien des Streamers, geht zu Ende: Mit Staffel 4 reitet Gabriel Bassos CIA-Agent in den Sonnenuntergang.

Netflix-Hit The Night Agent endet mit Staffel 4: Das sagt der Macher

Wie Variety berichtet, hat sich Showrunner Shawn Ryan bereits zum bevorstehenden Ende geäußert. Er erklärte:

Seit den ersten Erfolgen von The Night Agent war ich besessen davon, einen packenden Abschluss für die Serie und Peter Sutherlands Reise abzuliefern. Ich bin Netflix und Sony Pictures Television so dankbar, dass sie mir zur Seite standen [...] und uns den Raum gegeben haben, unseren weltweiten Fans eine aussagekräftige letzte Staffel [zu schenken]. Wir arbeiten hart daran, die Story abzuschließen und unsere letzte Staffel zu einer zu machen, die unsere Fans niemals vergessen werden.

Schaut hier den Trailer zu The Night Agent Staffel 3:

The Night Agent - S03 Trailer (Deutsch) HD

The Night Agent Staffel 4 hat bereits mit den Dreharbeiten begonnen. Inhaltliche Details zur Handlung oder möglichen Neuzugängen im Cast gibt es bisher noch nicht.

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Ryans Äußerung spricht für ein Ende in gegenseitigem Einvernehmen. Nichtsdestotrotz wird auch ein finanzieller Aspekt mit dem Abschluss des Serien-Hits zu tun haben: Wie etwa Deadline berichtet, hat The Night Agent mit jeder Staffel mehr Zuschauer:innen verloren – umso schmerzlicher, da Staffel 3 laut der Durchschnittswertungen auf Rotten Tomatoes nichts an Qualität einbüßte. Bis vor kurzem gehörte sie zu den 10 meistgesehenen englischsprachigen Serien auf Netflix.

Wann kommt The Night Agent Staffel 4 zu Netflix?

Einen offiziellen Starttermin für The Night Agent Staffel 4 gibt es noch nicht. Mit Blick auf das derzeitige Stadium der Produktion gehen wir aber nicht vor dem Frühjahr 2027 von einer Veröffentlichung aus.