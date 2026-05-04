Netflix beendet nächstes Jahr eine seiner erfolgreichsten Serien – Staffel 4 wird die letzte

Auch Agenten müssen mal in Rente: Netflix beendet seine Hit-Serie The Night Agent 2027. Mit Staffel 4 werden die Abenteuer von Agent Peter Sutherland endgültig abgeschlossen.

Peter Sutherland hat die Welt oft genug gerettet. So scheint es zumindest angesichts des kommenden Serienendes: The Night Agent, eine der erfolgreichsten Serien des Streamers, geht zu Ende: Mit Staffel 4 reitet Gabriel Bassos CIA-Agent nächstes Jahr in den Sonnenuntergang.

Netflix-Hit The Night Agent endet 2027 mit Staffel 4: Das sagt der Macher

Wie Variety Anfang Mai 2026 berichtete, hatte sich Showrunner Shawn Ryan (The Shield - Gesetz der Gewalt) sogleich zum bevorstehenden Ende geäußert. Er erklärte:

Seit den ersten Erfolgen von The Night Agent war ich besessen davon, einen packenden Abschluss für die Serie und Peter Sutherlands Reise abzuliefern. Ich bin Netflix und Sony Pictures Television so dankbar, dass sie mir zur Seite standen [...] und uns den Raum gegeben haben, unseren weltweiten Fans eine aussagekräftige letzte Staffel [zu schenken]. Wir arbeiten hart daran, die Story abzuschließen und unsere letzte Staffel zu einer zu machen, die unsere Fans niemals vergessen werden.

Ryans Äußerung spricht für ein Ende in gegenseitigem Einvernehmen. Nichtsdestotrotz wird auch ein finanzieller Aspekt mit dem Abschluss des Serien-Hits zu tun haben: Wie etwa Deadline berichtet, hat The Night Agent mit jeder Staffel mehr Zuschauer:innen verloren – umso schmerzlicher, da Staffel 3 laut der Durchschnittswertungen auf Rotten Tomatoes nichts an Qualität einbüßte. Bis vor kurzem gehörte sie zu den 10 meistgesehenen englischsprachigen Serien auf Netflix.

The Night Agent Staffel 4 hat die Dreharbeiten bereits abgeschlossen. Die letzte Klappe ist für Gabriel Basso also schon gefallen. Grund zur Freude gibt es für Fans allerdings auch, denn Hauptdarstellerin Luciane Buchanan wird im Finale zurückkehren. Ihre Figur Rose hatte zuletzt in Staffel 3 keinen Platz gefunden. Neu dabei ist außerdem Bosch-Veteran Titus Welliver. Wie Netflix selbst berichtet, wird sich die Handlung stäker auf Los Angeles konzentrieren, sich aber auch über mehrere Länder und Kontinente erstrecken.

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Wann kommt The Night Agent Staffel 4 zu Netflix?

Einen offiziellen Starttermin für The Night Agent Staffel 4 gibt es noch nicht. Mit Blick auf das derzeitige Stadium der Produktion gehen wir aber 2027 von einer Veröffentlichung aus.

Diesen Artikel haben wir erstmals im Mai 2026 veröffentlicht und für euch aktualisiert.