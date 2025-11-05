Netflix beginnt das nächste Jahr mit einem Krimi-Highlight: Erster Trailer zeigt Sherlock-Star als Mordermittler

Netflix will auch im kommenden Jahr seinen Krimi-Fans etwas bieten und Anfang 2026 die Agatha Christie-Adaption Seven Dials veröffentlichen. Jetzt ist der erste Trailer zur starbesetzten Serie da.

Was Stephen King für das Horror-Genre ist, ist Agatha Christie für den Krimi. Die Werke der legendären Autorin wurden schon zu ihren Lebzeiten äußerst gern adaptiert und werden es auch heute noch. Widmete sich in jüngster Zeit vor allem Oscarpreisträger Kenneth Branagh mit seiner Hercule Poirot-Trilogie dem Schaffen der Britin, hat sich nun auch Netflix eines Christie-Stoffs angenommen.

Mit der Miniserie Agatha Christie's Seven Dials ließ der Streamer den 1929er-Kriminalroman Der letzte Joker verfilmen. Hierzu wurde jetzt der erste Teaser-Trailer veröffentlicht, den wir oben im englischen Originalton für euch eingebunden haben.

Hier könnt ihr den Trailer zu Agatha Christie's Seven Dials auf Deutsch anschauen:

Agatha Christie’s Seven Dials - Trailer (Deutsch) HD

Darum geht es in der Netflix-Krimiserie Seven Dials

Statt den legendären Ermittler:innen Hercule Poirot oder Miss Marple stellt Seven Dials eine andere von Christie erschaffene Schnüfflerin in den Mittelpunkt. Die Rede ist von Lady Eileen Brent, die von allen Bundle genannt wird. Diese ist überzeugt, dass es sich bei dem aufgefundenen Toten im englischen Landsitz Chimneys um ein Mordopfer handeln muss.

Unterstützt von Superintendent Battle des Scotland Yard treibt sie ihre eigenen Nachforschungen voran und stößt dabei auf eine weitreichende Verschwörung innerhalb der aristokratischen Gesellschaft. Fest entschlossen, die Wahrheit herauszufinden und den Täter zu stellen, begibt sich Bundle in immer größer werdende Gefahr.

In der Hauptrolle der jungen Ermittlerin wird Mia McKenna-Bruce zu sehen sein, die zuvor in dem Coming-of-Age-Drama How to Have Sex auf sich aufmerksam machte. An ihrer Seite stand Sherlock-Star Martin Freeman als Polizist Battle vor der Kamera. Mit Helena Bonham Carter (Enola Holmes) findet sich zudem ein weiterer prominenter Name auf der Besetzungsliste.

Der Kreativkopf und Autor hinter der Miniserie ist Chris Chibnall, der mit Broadchurch bereits bewies, dass er Spannung bis zum Höhepunkt treiben kann. Die Regie der insgesamt drei Episoden übernahm Chris Sweeney (Apples Never Fall).

Die Netflix-Produktion ist übrigens nicht die erste Adaption der literarischen Vorlage: Bereits 1981 wurde Christies Roman Der letzte Joker fürs britische Fernsehen unter dem Titel Das Geheimnis der sieben Zifferblätter verfilmt.

Wann erscheint Agatha Christie's Seven Dials bei Netflix?

Netflix hat einen passenden Termin für den Release der Krimiserie gefunden: Am 15. Januar 2026, also drei Tage nach dem 50. Todestag von Agatha Christie, wird Seven Dials bei dem Streamer veröffentlicht.