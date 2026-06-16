Netflix bekommt sein eigenes Off Campus: Die Vorlage ist extrem erfolgreich

Off Campus ist für Amazon Prime Video zum Mega-Erfolg geworden, jetzt zieht Netflix mit einer eigenen Eishockey-Romanze als Serie nach.

Dass Eishockey und Liebe in Serienform extrem gut zusammenpassen, hat zuletzt nicht nur der HBO-Hit Heated Rivalry bewiesen, sondern auch die Amazon Prime-Serie Off Campus. Wochenlang hielt sich die YA-Serie um einen Eishockeyspieler und eine Musikstudentin an der Spitze der Streaming-Charts und konnte sogar den dritterfolgreichsten Start einer Amazon-Serie aller Zeiten hinlegen.

An der Konkurrenz bei Netflix ist das Phänomen offenbar nicht spurlos vorbeigegangen, denn der Streamer bringt jetzt seine ganz eigene Version in Stellung und adaptiert eine Eishockey-Romanze als Serie: Icebreaker.

Eishockey-Romanze wird zur Serie bei Netflix: Icebreaker soll Off Campus Konkurrenz machen

Wie Variety berichtet, verfilmt Netflix den Roman Icebreaker von Hannah Grace* als Serie. Darin geht es um eine Eiskunstlaufstudentin, die an der fiktionalen Maple Hills Universität in Kalifornien vom Olympischen Gold träumt, während der Eishockey-Star der Uni sich für die NHL vorbereitet. Als ein Unfall beide Teams dazu zwingt, im gleichen Ring zu trainieren, entwickelt sich eine verbotene und heiße Romanze zwischen Anastasia Allen und Nate Hawkins.

Icebreaker ist erstmals 2022 erschienen und der erste Roman einer dreiteiligen Reihe. Bis heute hat Graces Buch international fast fünf Millionen Kopien verkauft. Die besten Voraussetzungen also, um genauso erfolgreich bei Netflix adaptiert zu werden. Adaptionen erfolgreicher Romanreihen haben sich zuletzt streamerübergreifend als Goldgrube erwiesen, bei Netflix etwa mit Titeln wie Bridgerton und To All the Boys I've Loved Before, bei Prime Video etwa mit Off Campus, Maxton Hall oder Der Sommer, als ich schön wurde.

So erklärte auch Jenny Howe, Netflix' Chefin für fiktionale Serien in den USA und Kanada in einem Statement:

Netflix hat eine lange Geschichte, beliebte romantische Romane in große weltweite Hits zu verwandeln. Wir wissen, dass unsere Abonnent:innen nicht genug von diesen Geschichten bekommen können, was Icebreaker zum perfekten nächsten Kapitel für uns macht.

Indem es das Hockey-Romanzen-Genre voll ausschöpft, hat Icebreaker ein leidenschaftliches Fandom entwickelt und dabei geholfen, die Landschaft zeitgenössischer Romanzen zu formen. Wir freuen uns, mit Jade Bartlett, Amanda Lasher und dem Team von Unwell Productions zusammenzuarbeiten, um diese unwiderstehliche Liebesgeschichte zum Leben zu erwecken.

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Wann kommt die Icebreaker-Serie zu Netflix?

Bis die Serie zu Netflix kommt, wird es voraussichtlich jedoch noch eine Weile dauern. Da Icebreaker sich noch in der frühen Entwicklungsphase befindet, ist mit einem Start nicht vor Ende 2027 bei dem Streamer zu rechnen.

Amanda Lasher (Gossip Girl, The Bold Type) und Jade Halley Bartlett (Miller's Girl) fungieren bei Icebreaker als ausführende Produzentinnen und Drehbuchautorinnen. Bartlett hat bereits das Skript der Pilotfolge abgeliefert, während Lasher die Serie als Showrunnerin übernimmt.

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