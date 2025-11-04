Netflix besetzt ersten Neuzugang für One Piece Staffel 3: Er spielt einen absoluten Fanliebling

Vor dem Start der zweiten One Piece-Staffel steht jetzt schon ein neuer Star für eine wichtige Bösewichtrolle in Season 3 der Realserie fest.

Fans von Netflix' One Piece-Realserie können sich seit kurzem den Termin für den Start von Staffel 2 rot im Kalender anstreichen. Bis Ruffy (Iñaki Godoy) und seine Strohhutbande bei dem Streamer zurückkehren, gibt es jetzt immerhin schon mal ein neues Casting-Detail zur bestätigten Season 3 der Live-Action-Adaption. Der Star hinter einem kommenden Bösewicht steht fest und die Figur selbst ist ein absoluter Fanliebling.

Netflix findet Star für Bon Clay aka Mister 2 in One Piece Staffel 3

Wie Deadline berichtet, spielt Cole Escola in der dritten One Piece-Staffel von Netflix den beliebten Bösewicht Bon Clay. In Deutschland ist die Figur auch als Bentham aka Bon Curry bzw. Mister 2 bekannt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fans kennen und lieben den schrägen Bösewicht als wichtigen Teil des Baroque Firma-Arc aus dem Manga. Bon Clay beherrscht dank einer speziellen Teufelsfrucht einen Kampfstil, der tänzerische Ballett-Choreografien mit tödlichen Manövern kombiniert. Zusammen mit dem schrillen Erscheinungsbild ist die Figur schnell zum Fanliebling geworden.

Netflix bringt Bon Clay als nonbinäre Figur in die 3. Staffel von One Piece, wozu Cole Escola als nonbinärer Star passt. Vor Rollen in Serien wie Search Party wurde Escola vor allem als gefeiertes Theatertalent bekannt. Für die Leistung in dem Stück Oh, Mary von 2024 gewann Escola den begehrten Tony Award.

Wann startet One Piece Staffel 2 bei Netflix?

Vor Season 3 dürfen sich Fans jetzt erstmal auf die zweite Staffel der Netflix-Realserie freuen. Wie bereits feststeht, startet One Piece Staffel 2 am 10. März 2026 bei dem Streaming-Dienst. Alle acht neuen Episoden werden an diesem Tag auf einmal im Abo veröffentlicht. Staffel 3 dürfte dann frühestens irgendwann 2027 erscheinen.

Podcast: Die 15 besten Serien im November bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im November umfassen neben der finalen Staffel des Netflix-Hits Stranger Things auch die heiß erwartete Sci-Fi-Serie des Breaking Bad-Schöpfers, deutsche Fantasy sowie Samurai-Action und neue Folgen des Amazon-Erfolgs Maxton Hall.