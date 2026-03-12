Netflix' beste Gangster-Serie geht zu Ende: 4 Jahre haben Fans gewartet und nächste Woche ist es so weit

13 Jahre haben Netflix-Fans mitgefiebert, vor 4 Jahren lief die letzte Folge und in einer Woche ist alles vorbei: Die beliebteste Gangsterserie des Streamers endet mit einem Film.

Tommy Shelby (Cillian Murphy) trägt zwar maßgeschneiderte Anzüge, aber innerlich hängt alles in Fetzen: Die Gangster-Hauptfigur von Peaky Blinders – Gangs of Birmingham hat in 13 Jahren Seriengeschichte jede Menge mitgemacht. Vier Jahre nach dem Erscheinen von Staffel 6 soll ihre Geschichte nächste Woche zu Ende gehen: mit dem Spielfilm Peaky Blinders: The Immortal Man.

Netflix bereitet Tommy Shelbys Peaky Blinders ein feierliches Ende

Wie auch Cillian Murphy bereits verriet, wird The Immortal Man die Geschichte von Thomas Shelby abschließen. Und zwar mit einer großen Rückkehr: Shelby hat sich nach den Geschehnissen von Staffel 6 der Gangsterserie aufs Land zurückgezogen. Doch als sein Sohn (Barry Keoghan), der nun die Blinders anführt, in Bedrängnis gerät, kehrt er zurück.

Schaut hier den Trailer zu Peaky Blinders The Immortal Man:

Peaky Blinders: The Immortal Man - Trailer (Deutsch) HD

Und die Zeiten haben sich stark verändert: Birmingham wird im Großbritannien des Jahres 1940 von deutschen Bombenangriffen heimgesucht. Die Nazis selbst wollen mithilfe eines Mittelsmannes (Tim Roth) auf dem britischen Festland eine Revolution anzetteln. Doch sie haben nicht mit Tommy Shelby gerechnet.

Auch wenn die Geschichte um den Shelby-Kopf mit The Immortal Man endet, sind die Peaky Blinders noch nicht am Ende: Schon seit letztem Jahr ist bekannt, dass die Story der Gangster-Sippe aus Birmingham weitergeführt wird. Netflix hat bereits zwei Staffeln einer Sequel-Serie bestellt, die in den 1950ern spielen soll.

Wann kommt Peaky Blinders: The Immortal Man zu Netflix?

Peaky Blinders: The Immortal Man erscheint am 20. März 2026 bei Netflix. Neben Cillian Murphy und den oben genannten Darstellern sind unter anderem Rebecca Ferguson (Silo) und Stephen Graham (Adolescence) vor der Kamera zu sehen.

