Netflix-Blockbuster wurde in 5 Wochen über 100 Millionen Mal (!) gestreamt: Er ist immer noch in den Charts

Vor rund einem Monat ist ein knallharter Survival-Thriller bei Netflix erschienen, der hohe Wellen geschlagen hat. Mittlerweile konnte der Film schon die erstaunliche 100-Millionen-Views-Marke knacken.

Als der Survival-Thriller Apex mit Charlize Theron und Taron Egerton in den Hauptrollen Ende April bei Netflix veröffentlicht wurde, entwickelte sich der Film von Regisseur Baltasar Kormákur schnell zum Mega-Hit. Die Dauerpräsenz in den Charts des Streamers spiegelte sich merklich in den Aufrufzahlen von Apex wieder. In nur fünf Tagen konnte der Thriller bereits über 38 Millionen Views erzielen. Gut einen Monat nach Release sieht diese Zahl schon deutlich gewaltiger aus.

Netflix-Hit Apex wurde schon über 100 Millionen Mal gestreamt

Wie What's on Netflix berichtet, kommt Apex seit dem Netflix-Start am 24. April bis jetzt schon auf über 111,9 Millionen Aufrufe. Der Thriller setzt seinen Siegeszug noch immer fort, denn zum Zeitpunkt dieses Artikels hält er sich noch immer in der Top 10 der Film-Charts des Streamers. Wenn es so weitergeht, hat Apex Chancen auf einen Einstieg in die Liste der 10 erfolgreichsten Netflix-Filme aller Zeiten .

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In Apex spielt Charlize Theron die Kletterin Sasha, die den Tod ihres Freundes verarbeiten muss. Als sie eine extreme australische Klettersteige alleine bezwingen will, zieht sie die Aufmerksamkeit des Psychopathen Ben (Egerton) auf sich. Hinter dem verbirgt sich ein kaltblütiger Serienkiller, der die Jagd auf Sasha eröffnet. So leicht lässt sich die Protagonistin jedoch nicht zum wehrlosen Opfer machen.

Wie steht es um eine Fortsetzung von Apex?

Aufgrund des großen Erfolgs stellt sich natürlich längst die Frage nach einem Apex-Sequel. Bislang hat Netflix eine Fortsetzung noch nicht offiziell in Auftrag gegeben. Ein zweiter Teil könnte als eine Art Prequel vor allem die grausame Vorgeschichte von Bens Taten erzählen. Wir halten euch über den Stand von Apex 2 auf dem Laufenden.

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Podcast: 10 Netflix-Absetzungen, die wir nie verzeihen werden

Netflix setzt viele gute Serien einfach ab und hinterlässt Fans mit offenen Enden, nervigen Cliffhangern und vor allem viel Frust: Wir blicken zurück auf 10 Netflix-Absetzungen, die uns besonders hart getroffen haben:

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10 Netflix-Serien, deren abrupte Enden wir Netflix nie verzeihen können, nehmen wir im Podcast genauer unter die Lupe und diskutieren die unterschiedlichen Gründe für die Absetzung. Mit dabei sind unvollendete Fantasy-Shows, besonders gemeine Absetzungen trotz versprochener Verlängerung sowie das unrühmliche Ende eines ganzen Serienuniversums.