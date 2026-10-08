Netflix erfüllt großen Wunsch der Bridgerton-Fans: Diese Figur bekommt jetzt eine eigene Serie

Nach Queen Charlotte bekommt nun eine weitere Bridgerton-Figur ihr eigenes Netflix-Spin-off, das die jungen Jahre einer hochwohlgeborenen Dame erforscht. Fans sind bereits verzückt.

Viele Bridgerton-Ultras wird es überhaupt nicht überraschen, nachdem hinter den Kulissen wieder und wieder angedeutet wurde, welcher Charakter aus dem rüschenbedeckten Romantik-Franchise das nächste Spin-off erhält. Nun ist es aber offiziell: Auf Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte folgt nun eine eigene Serie über Violet Bridgerton.

Netflix bestellt Bridgerton-Serie über Fanliebling Lady Violet

Laut Variety hat das Violet-Spin-off noch keinen offiziellen Titel von Netflix und Shondaland erhalten. Möglich wäre aber, um beim bisherigen Muster zu bleiben, Lady Violet: Eine Bridgerton-Geschichte. Ob Schauspielerin Ruth Gemmell oder die junge Violet-Darstellerin Connie Jenkins-Greig aus Queen Charlotte darin auftauchen werden, ist allerdings noch nicht raus.

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Bekannt ist allerdings dank der offiziellen Beschreibung, dass wir uns wie bei Charlotte in die Vergangenheit begeben:

Ähnlich wie der riesige Welterfolg Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte wird die Serie das frühe Leben der jungen Lady Violet nachzeichnen und die Geschichte ihrer Romanze mit Viscount Edmund Bridgerton erzählen.

In guten Händen ist das Projekt schon mal: Mega-Produzentin Shonda Rhimes und ihr langjähriger Bridgerton-Komplize Nicholas Nardini, der auch schon an der Shondaland-Serie Scandal beteiligt war, werden die Violet-Serie als Showrunner-Doppelspitze betreuen.

Was für ein großer Fan-Fave Lady Violet ist, belegen übrigens auch die Reaktionen im Bridgerton-Forum auf Reddit , wo so ziemlich jede kommentierende Person komplett aus dem Häuschen ist angesichts der offiziellen Serienbestellung.

Bridgerton Staffel 5 und 6 sind ebenfalls auf dem Weg

Vier Staffeln Bridgerton plus Spin-off liegen aktuell schon auf Netflix vor. Zwei weitere sind aber nicht nur bestellt, sondern laut jüngsten Meldungen sogar schon parallel in Arbeit. Sie werden sich um die Romanzen von Francesca (Hannah Dodd) und Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) drehen. Vor 2027 ist allerdings nicht mit neuen Folgen der Hauptserie auf Netflix zu rechnen.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu Bridgerton Staffel 5

Seid ihr bei Bridgerton sofort reingekommen oder musstet ihr euch erst an die Serie gewöhnen? Ein paar Storys von Formaten, die wir erst lieben lernten, haben wir im jüngsten Streamgestöber mit euch geteilt. Hört gleich rein:

Podcast: 10 Serien, die wir zum Glück nicht abgebrochen haben

Wenn bei einer Serie der Funke nicht sofort überspringt, muss man als Streaming-Fan eine Entscheidung treffen: trotzdem weiterschauen oder sie abbrechen und zur nächsten Erzählung wechseln? Wir verraten euch bei welchen Serien hat sich das Dranbleiben lohnt.

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Die Bandbreite der Serie, die ihr nicht zu früh abbrechen solltet, reicht dabei von verstörenden Auftaktepisoden bei Netflix bis zu YA-Hits bei Amazon und stressigen Edelserien bei Disney+. Aber auch sehr langsam anlaufende Sci-Fi-Perlen bei Apple TV und herrlich furchtbare Menschen bei HBO Max verdienen eure Geduld.