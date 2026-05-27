Netflix bringt eine seiner größten Filmreihen nach 4 Jahren zurück: Erster Trailer zum heiß erwarteten Krimi-Abenteuer mit Millie Bobby Brown

Stranger Things ist vorüber, doch Millie Bobby Brown kehrt schon bald zu Netflix zurück. Im ersten Teaser-Trailer zu Enola Holmes 3 entfesselt sie ein neues Krimi-Abenteuer.

Als Eleven in Stranger Things wurde Millie Bobby Brown weltberühmt, doch in den letzten Jahren hat sich die Schauspielerin mit einem weiteren großen Netflix-Universum einen Namen gemacht.

Als Enola Holmes klärt sie seit 2020 im London des 19. Jahrhunderts Verbrechen auf und tritt in wenigen Wochen für ihren nächsten Fall wieder ins Rampenlicht. Was wir davon erwarten dürfen, verrät jetzt schon der erste Trailer zu Enola Holmes 3.

Seht hier den ersten Teaser-Trailer zu Enola Holmes 3:

Enola Holmes 3 - Teaser (Deutsch) HD

Millie Bobby Brown kehrt in Enola Holmes 3 zurück: Darum geht's in der Netflix-Fortsetzung

Ihr drittes Krimi-Abenteuer führt die jüngere Schwester des Meisterdetektivs Sherlock Holmes (Henry Cavill) nach Malta, wo persönliche und professionelle Anliegen mehr denn je zusammentreffen. Denn während ihre Traumhochzeit mit Tewkesbury (Louis Partridge) ins Haus steht, wird niemand geringeres als ihr großer Bruder höchstpersönlich entführt, wie der erste Teaser zeigt. Der Fall bringt die Ermittlerin wie nie zuvor an ihre Grenzen – und könnte ihrem großen Glück einen Strich durch die Rechnung machen.

Neben Brown, Cavill und Partridge wird auch Himesh Patel einmal mehr als Dr. Watson zurückkehren. Auch auf ein Wiedersehen mit Helena Bonham Carter als Eudoria Holmes und Sharon Duncan-Brewster als Mira Troy aka Moriarty dürfen sich Fans freuen.

Stammregisseur Harry Bradbeer kehrt hingegen nicht für die Fortsetzung zurück. Stattdessen wurde er auf dem Regiestuhl von Philip Barantini abgelöst, der sich zuletzt mit der außergewöhnlichen Inszenierung des Netflix-Hits Adolescence einen Namen gemacht hat. Sein Adolescence-Kollege Jack Thorne zeichnet dafür erneut für das Drehbuch verantwortlich. Er brachte bereits die ersten zwei Teile zu Papier.

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Wann kommt Enola Holmes 3 zu Netflix?

Nachdem Fans ganze vier Jahre auf die Fortsetzung warten mussten, trifft Enola Holmes 3 am 1. Juli 2026 endlich bei Netflix im Streaming-Abo ein.

Die Geschichte der Detektivin basiert auf der gleichnamigen Romanreihe von Nancy Springer und lehnt sich lose an die Sherlock Holmes-Bücher von Sir Arthur Conan Doyle an. Die Reihe umfasst bisher neun Bände. Stoff für weitere Filme nach Teil 3 gibt es also noch genug.