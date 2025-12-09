Nach 5 Jahren (!) Wartezeit bei Netflix ist die neue Staffel einer tollen Weihnachtsserie endlich da

Sie zählt seit sechs Jahren fest zum weihnachtlichen Programm vieler Serien-Fans: Nun hat das Warten auf Staffel 3 ein Ende. Weihnachten zu Hause auf Netflix wird fortgesetzt.

Weihnachtszeit ist Binge-Zeit. Der Dezember eignet sich perfekt, um ein paar alte Klassiker wieder rauszuholen – aber auch die letzten Jahre haben uns ein paar weihnachtliche Produktionen beschert, die sich schnell zu Fan-Lieblingen gemausert haben. So auch bei dieser Serie, die bei Rotten Tomatoes satte 91 Prozent abräumen konnte.

Bereits zwei Staffeln lang haben wir Johanne (Ida Elise Broch) in der Netflix-Serie Weihnachten zu Hause auf ihrem Weg zum perfekten Weihnachts-Date begleitet. Die sympathische Hauptprotagonistin kehrt nun für eine dritte Runde zurück: Mit perfektem Feiertags-Timing für alle, die die besten Weihnachtsfilme bereits auswendig können und dringend frisches Futter brauchen.

Darum geht es in Weihnachten zu Hause auf Netflix

Bereits in Staffel 1 und 2 war Johanne auf der Mission, pünktlich fürs Weihnachtsfest das perfekte Date zu finden: Denn sie war so genervt von ihrer drängelnden Familie, dass sie im Eifer des Gefechts angekündigt hat, zum Weihnachtsessen nicht allein zu erscheinen. Das einzige Problem: Sie hat gar keinen Partner, den sie mitbringen könnte.

Die Krankenschwester meisterte daraufhin zwischen Job, WG-Leben und skurrilen Dates so einige Herausforderungen und verlor dabei nie ihren Humor: Ob es nun der Versuch mit einem 19-jährigen war oder mit einem Rentner, am Ende blieb wenig Hoffnung für die Liebe, aber jede Menge Optimismus fürs Leben.

Am Ende von Staffel 2 folgte dann ein großes romantisches Geständnis für den jüngeren Jonas (Felix Sandman), und alles schien perfekt: Doch Staffel 3 mischt die Karten nun noch einmal neu und wirft uns direkt zurück in die Schützengräben der Dating-Szene.

Worum geht es in der 3. Staffel von Weihnachten zu Hause?

In Staffel 3 kehren wir zurück zu einer 36-jährigen Johanne, die sich nach einer längeren Beziehung wieder von Jonas getrennt hat und erneut Single ist. Das Spiel aus Staffel 1 und 2 scheint also von vorn loszugehen: Und natürlich erwartet uns auch wieder die weihnachtliche Kulisse Norwegens aus den ersten zwei Staffeln.

Zwischen familiären Verpflichtungen und einem neuen Job beschließt sie, sich zurück in die Welt des Online-Datings zu wagen: Doch sie muss feststellen, dass sich die Dating-Szene in den letzten Jahren grundlegend verändert hat. Neben einem jüngeren Kollegen und einem charmanten Handwerker zeigt uns der (norwegische) Trailer auch ein paar bekannte Gesichter aus Staffel 1 und 2: Eine vielversprechende Mischung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die perfekte Weihnachts-Serie auf Netflix

Weihnachtskomödien mit weiblicher Hauptrolle haben einen guten Stand im Publikum: Die norwegische Serie eroberte die internationalen Netflix-Charts 2019 im Sturm. Der skandinavische Charme und die romantisch-lustigen Dating-Eskapaden vor weihnachtlicher Kulisse sind das perfekte Programm für die besinnlichen Tage.

Ein Rewatch der ersten beiden Staffeln bietet sich nun optimal an: Denn Staffel 3 erscheint pünktlich zwei Wochen vor Weihnachten am 12. Dezember auf Netflix. Ob eine 4. Staffel erscheint, ist noch nicht bekannt – vermutlich wartet Netflix ab, wie gut die 3. Staffel läuft.