Netflix bringt extrem beliebtes Fantasy-Franchise zurück: In dieser Serie wird alles anders

Für manche ist es das nostalgischste Franchise, das Fantasy, Sci-Fi und ein kleines bisschen Horror verbindet. Netflix führt uns bald zurück ins New York der 90er – und wen ruft ihr dann?

Die Ghostbusters kehren ein weiteres Mal zurück. Diesmal aber nicht mit einem Live-Action-Kinofilm, wie zuletzt in Ghostbusters: Frozen Empire, sondern in einer ebenfalls altbekannten Form: als animierte Netflix-Serie in der Tradition des klassischen Cartoons Real Ghostbusters, der Fantasy-Abenteuer, Sci-Fi-Geräte und Horror-Kreaturen kombinierte.

Und das beste daran: Ghostbusters: Night Shift spielt im selben Universum wie die Originalfilme und die alte Animationsserie. Nur eben nicht in der Gegenwart wie die jüngsten Kino-Einträge, sondern erneut im nostalgischen New York, wo wir die Original-Geisterjäger zuletzt nach Ghostbusters 2 erlebt haben. Beim Cast der Charaktere wird es allerdings spannend und neu.

Netflix präsentiert erste Bilder zum Fantasy-Abenteuer Ghostbusters: Night Shift

Zwar handelt es sich beim ersten Material zum neuen Ghostbusters-Cartoon nicht um Screenshots, sondern Konzeptkunst, die kann sich allerdings sehen lassen. Da wird auf einem Bild mitten in der Ostküstenmetropole ein gigantischer Feuergeist vom Kaliber des Marshmallow-Mannes bekämpft, während man die neuen Geisterjäger:innen der Nachtschicht auf der anderen Zeichnung richtung Sonnenuntergang und New Yorker Skyline laufen beziehungsweise skaten sieht.

Hier die ersten Bilder zu Ghostbusters: Night Shift:

In der Beschreibung von Netflix heißt es zum Inhalt von Ghostbusters: Night Shift: "New York City, 1994. Fünf Jahre nachdem die Ghostbusters mit der Freiheitsstatue spazieren gegangen sind, bedroht eine neue übernatürliche Gefahr den Big Apple. Nun muss eine Gruppe hartgesottener New Yorker in die Uniform schlüpfen, sich ihren Ängsten stellen und Geister jagen." Der besondere Twist: Diese neuen Ghostbusters sind jung, untrainiert und irgendwie sogar Schuld an der neuen Geisterplage. Hoppla!

Dir gefällt dieser Beitrag? Wähle Moviepilot mit nur einem Klick bei Google als bevorzugte Quelle aus und erhalte bei Google News und Discover mehr Netflix-News von uns.

Die neuen Ghostbusters sind in guten Händen

Auch hinter den Kulissen wirkt so einiges vertraut: Laut Deadline stiefelt Ivan Reitman erneut in den Fußstapfen seines Vaters Jason Reitman herum und führt die Geisterjäger-Familentradition als Co-Autor der Serie fort. Dabei arbeitet er erneut mit Gil Kenan zusammen und OG-Ghostbuster Dan Aykroyd ist mal wieder als ausführender Produzent an Bord. Die Showrunner-Posten sind brandneu mit Ben Hibon (Star Trek: Prodigy) und Elliott Kalan (HouseBroken) besetzt, die ein echtes New York mit authentischen Charakteren zeigen wollen. Dabei arbeiten sie mit den Profils von Sony Pictures Animation zusammen, die uns bereits die Spider-Verse-Filme bescheren.

So sieht das bisherige Ghostbusters-Franchise aus:

Auch interessant:

Wann kommt die neue Ghostbusters-Serie zu Netflix?

Reitman Jr. während der Netflix-Präsentation beim Annecy International Animation Festival:Sein neues Projekt soll nun alsgebaut werden:

Einen konkreten Starttermin hat Ghostbusters: Night Shift noch nicht bei Netflix. Die Serie wird aber grob für 2027 vorbereitet. Der Film Ghostbusters: Legacy ist ebenfalls beim Streaming-Marktführer abrufbar.