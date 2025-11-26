Netflix bringt Serie zu gigantischem Sci-Fi-Universum: Jetzt steht der erste Star fest

Seit einer Weile steht fest, dass Netflix eine neue Assassin's Creed-Serie entwickelt. Jetzt ist bekannt, wer der erste Star in der Adaption des beliebten Spiele-Universums von Ubisoft ist.

Die Assassin's Creed-Spielreihe wurde vom Entwickler Ubisoft erstmals 2007 ins Leben gerufen. Seitdem haben sich aus dem Sci-Fi-Action-Universum mit mehr als 15 Teilen über 230 Millionen Spiele verkauft. Vor neun Jahren ist zuletzt ein Assassin's Creed-Film mit Michael Fassbender im Kino gestartet, der zum zerrissenen Flop wurde.

Wie mittlerweile feststeht, wagt der Streaming-Dienst einen Neuanlauf und entwickelt durch einen Deal mit Ubisoft eine neue Assassin's Creed-Serie. Jetzt wurde offiziell ein erster Schauspieler für das Projekt verkündet.

Toby Wallace ist der erste Star für Netflix' Assassin's Creed-Serie

Wie Deadline berichtet, wurde der australisch-britische Schauspieler Toby Wallace als Darsteller für die neue Assassin's Creed-Serie besetzt. Er soll neben dem noch unbekannten Hauptdarsteller eine größere Co-Rolle verkörpern.

Wallace wurde in den letzten Jahren durch Filme wie Milla Meets Moses, The Bikeriders und Eden sowie Rollen in Serien wie The Society und Pistol bekannt. Außerdem wurde er als neues Cast-Mitglied für die kommende 3. Staffel des kontroversen HBO-Hits Euphoria besetzt.

Wann startet die neue Assassin's Creed-Serie bei Netflix?

Laut Deadline sollen die Dreharbeiten zu der Sci-Fi-Action-Produktion 2026 in Italien beginnen. Das Land stellt dann vermutlich auch den Schauplatz der Handlung dar. Wir rechnen dadurch mit einem Start der Assassin's Creed-Serie irgendwann 2027.

Als Showrunner der Netflix-Produktion fungieren Roberto Patino (Westworld) und David Wiener (Halo). Die Assassin's Creed-Serie soll sich inhaltlich stark an die Spiele halten. Darin ermöglicht es eine moderne Templer-Technologie, in die genetischen Erinnerungen der eigenen Vorfahren einzutauchen. Dabei handelt es sich um Assassinen, die in einen jahrhundertealten Kampf zwischen verschiedenen Fraktionen involviert sind. Am Ende geht es um das Schicksal der gesamten Menschheit.

