Netflix bringt überraschend alle 8 Staffeln einer der besten Serien des Jahrtausends – wenn ihr nur die erste Season schaut

Im Netflix-Abo könnt ihr ab sofort alle Staffeln einer Thriller-Serie mit The Beast in Me-Star Claire Danes streamen. Wirklich genial ist aber nur der frühe Teil ihres längsten Erfolgs.

Seit ihrem Release letzte Woche hält sich die neue Netflix-Thrillerserie The Beast in Me mit Claire Danes tapfer in den Charts des Streamers. Der Erfolg könnte mit der Hauptdarstellerin zu tun haben, die viele Fans vor allem als CIA-Analystin Carrie Mathison aus der Serie Homeland kennen. Wer den großen Hit von Danes noch nicht kennt oder mal wieder schauen will, kann ab sofort alle 8 Staffeln im Abo streamen. Netflix hat Homeland komplett ins Angebot aufgenommen.

Neu komplett bei Netflix: Darum geht es in der Thriller-Serie Homeland

In Season 1 der Serie von den Schöpfern Howard Gordon und Alex Gansa erfährt die CIA-Agentin Carrie Mathison (Danes) bei einem Einsatz im Irak, dass ein US-Soldat auf die Seite der Terroristen übergelaufen ist und einen Anschlag planen soll. Wenig später taucht der totgeglaubte Marine Nicholas Brody (Damian Lewis) auf, hinter dem Carrie den verdeckten Attentäter vermutet. Ihre Arbeit wird zunehmend durch ihre bipolare Störung erschwert, während sie bald nicht mehr weiß, wem sie noch trauen kann.

Schaut hier noch einen Trailer zu Homeland Staffel 1:

Homeland - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die anfängliche Story von Homeland bietet genügend Stoff für zwei bis maximal drei Staffeln, aber die Serie brachte es am Ende auf stolze acht davon. Grund dafür war die Popularität, die die Verantwortlichen hinter Homeland förmlich dazu zwang, sich immer weiter neue Geschichten rund um Carrie auszudenken.

Während Staffel 1 von Homeland noch absolut elektrisierende Serien-Unterhaltung ist, die in einer Liga mit den größten Genre-Vertretern ihrer Art wie 24 spielt, kann das von späteren Seasons des Hits nicht mehr behauptet werden.

Mehr Infos, warum Homeland viel zu lange gelaufen ist, erfahrt ihr in unserem Podcast:

Podcast: Diese Serien hätten nach Staffel 1 enden sollen

Kennt ihr auch Serien, die euch in Staffel 1 begeistert haben, nur um danach stark in ihrer Qualität nachzulassen? Über 10 Serien, die nach Staffel 1 hätten Schluss machen sollen, reden wir im Podcast.

Die persönlichen Ärgernisse zu lange weitergeführter Serien besprechen wir in der Moviepilot-Redaktion – von Thrillern wie Homeland über Sci-Fi bei Netflix bis hin zu großen Hits wie Stranger Things, True Detective und Squid Game.