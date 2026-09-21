Sofort Platz 1 bei Netflix: Von diesem wundervollen Film hat das Publikum am Wochenende nicht genug bekommen

Bei Netflix erobert eine deutsche Komödie die Charts. Neben purer Unterhaltung bietet sie auch eine herzerwärmende Liebesgeschichte über die eigene Familie.

Horror, Krimi, Drama – aber manchmal will man "einfach mal was Schönes" sehen. Das dachten sich wohl auch die deutschen Netflix-Streamer:innen und sahen am Wochenende die Komödie Einfach mal was Schönes von und mit Karoline Herfurth. Der Wohlfühlfilm aus dem Jahr 2022 schafft es damit auf Platz 1 der Charts, doch hier werden nicht nur die Lachtränen fließen.

Netflix-Chartstürmer Einfach mal was Schönes und der Wunsch nach Familie

Die Radiomoderatorin Karla (Herfurth) lebt ihren beruflichen Erfolg, doch privat bleibt ihr großer Wunsch nach Familienplanung unerfüllt. Als ihre große Liebe sie verlässt, beschließt sie, mithilfe eines Samenspenders alleine ein Kind zu bekommen. Ihre neurotischen Schwestern (Milena Tscharntke und Nora Tschirner) und ihre geschiedenen Eltern (Herbert Knaup und Ulrike Kriener) sind jedoch dagegen.

Unterstützung erfährt sie nur bei ihrer besten Freundin Senay (Jasmin Shakeri). Doch wäre das nicht schon chaotisch genug, verliebt sich Karla ausgerechnet in den zehn Jahre jüngeren Ole (Aaron Altaras), der noch gar nicht bereit zu sein scheint, ein Kind großzuziehen.

Das sind die aktuellen Netflix-Film-Charts (Stand: 21. September 2026)

Einfach mal was Schönes ist viel mehr als eine RomCom

Was zunächst nach einer typischen RomCom klingt, ist viel mehr als das. Bereits in Wunderschön zeigte Herfurth, wie man die lustigen und romantischen Elemente mit der Tragik des Lebens verbindet. Das gelingt ihr auch in Einfach mal was Schönes, bei dem es um viel mehr geht als nur den Vater seines Kindes zu finden. Wie wir bereits in unserer Review zum Kinostart festhielten, steht die Familiendynamik im Vordergrund.

Die Frustration und bedingungslose Liebe zwischen Schwestern, die Tragik, dabei zuzusehen, wie die eigene Mutter der Alkoholsucht verfällt, und die Überforderung mit seinen eigenen Wünschen und Sehnsüchten, für die man vielleicht doch noch nicht bereit ist.

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Einfach mal was Schönes ist eben nicht nur lustig, sondern hält auch auf die Momente im Leben drauf, die wirklich weh tun. Selbst wenn die Genre-Klischees der RomCom bedient werden, ist der Film im Kern eine Liebeserklärung an die Familie und weibliche Solidarität. Kein Wunder also, dass Einfach mal was Schönes aktuell die Netflix-Charts stürmt.