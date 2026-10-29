Perfekte Halloween-Unterhaltung erobert Netflix: Die Kultreihe hat 13 Teile

Wenig überraschend ziehen gerade Horrorfilme in der finalen Halloween-Saison in die Netflix-Charts ein. Hier erfahrt ihr, welche zwei Teile einer legendären Reihe jetzt auf den hinteren Plätzen der Top 10 stehen.

Noch ein paar Tage lädt der Horror-Monat Oktober dazu ein, viele gruselige oder grausame Genre-Filme in der festlichen Halloween-Season zu schauen. Netflix-Nutzer:innen sind fleißig dabei und streamen gerade noch aktuelle Teile aus dem Halloween-Franchise schlechthin. Halloween und Halloween Kills stehen dadurch gerade beide in der Film-Top-10 des Streamers.

Jetzt in den Netflix-Charts: Halloween und Halloween Kills haben die Reihe in die Gegenwart geholt

Mit seinem Neustart von 2018 hat Regisseur David Gordon Green (Ananas Express) ein sogenanntes Legacyquel inszeniert. Es knüpft an den wegweisenden Klassiker von John Carpenter an und ignoriert gleichzeitig sämtliche Fortsetzungen. In seinem Film kehrt Serienkiller Michael Myers (Nick Castle) 40 Jahre nach dem Original nach Haddonfield zurück, wo sich Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) dem Trauma ihrer Jugend zusammen mit ihrer erwachsenen Tochter Karen (Judy Greer) sowie deren Tochter Allyson (Andi Matichak) stellt.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand 29. Oktober 2026):

In seinem Sequel Halloween Kills setzt Green den Kampf des Trios gegen Michael Myers fort, der weiterhin erbarmungslos durch Haddonfield wütet. Während die Fortsetzung den Gewaltgrad noch ein gutes Stück hochschraubt, formt sich in der fiktiven Kleinstadt ein wütender Mob, der dem Killer den Kampf ansagt.

Neben der ursprünglichen Reihe, die neben Halloween 1-8 noch die beiden Remakes von Rob Zombie umfasst, bilden die Filme von David Gordon Green eine eigene neue Trilogie. Vollendet werden Halloween und Halloween Kills von Halloween Ends, der derzeit jedoch nicht bei Netflix streamt. Ihr könnt das Slasher-Finale gerade bei Joyn Plus+ in der Flat schauen oder bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime oder Apple TV leihen.

Und falls ihr lieber wissen wollt, welche Serien-Highlights im kommenden Monat erscheinen, hört hier rein:

Podcast: Die 15 besten Serien im November bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im November umfassen neben Fantasy-Nachschub mit Herr der Ringe auch Amazons Sci-Fi-Miniserie Blade Runner 2099, einen fesselnden Heist-Thriller sowie Scrubs-Nachschub und die All-Star-Staffel von American Horror Story.