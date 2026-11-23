Diese neue True Crime-Miniserie verteidigt seit Tagen ihren Thron in den Netflix-Charts. Hier erfahrt ihr mehr Details zu der beunruhigenden wahren Geschichte aus Polen.

Keine Formel geht bei Netflix so gut auf wie die Kombination aus True Crime-Stoffen und Miniserien-Format. Erst vor wenigen Tagen hat der Streamer wieder eine solche Produktion aus Polen veröffentlicht, die eine brisante wahre Geschichte verarbeitet. Nach dem Release am 18. November hat sich Das Bestiengesetz schnell die Spitze von Netflix' Serien-Charts geschnappt. Hier thront die Story um einen Kindermörder seitdem noch immer.

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In der Miniserie müssen die Beamtin Anna Bersz (Agnieszka Grochowska) und die Psychiaterin Agnieszka Grabska (Agnieszka Zulewska) im Jahr 1988 über die Zurechnungsfähigkeit von Mariusz Trynkiewicz (Michal Pawlik) entscheiden, der vier Jungen ermordet haben soll. Die Entscheidung beeinflusst die Freundschaft der betroffenen Frauen und ihre Leben über die Jahrzehnte. Als der Verurteilte 2014 kurz vor seiner Entlassung steht, müssen Anna und Agnieszka erneut zusammenkommen und den Fall bearbeiten.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand 23. November 2026):

Auch wenn sich die Netflix-Produktion kreative Freiheiten in der Aufarbeitung nimmt, basiert Das Bestiengesetz auf dem realen Fall rund um Mariusz Trynkiewicz. Aus seinem Urteil ging schließlich erstmals das titelgebende Gesetz hervor. Dieses ermöglicht es, Straftäter nach ihrer verbüßten Haftstrafe unter vorbeugende Aufsicht zu stellen oder sie zeitlich unbegrenzt in einer geschlossenen Einrichtung unterzubringen, falls sie eine konkrete erneute Gefahr für die Gesellschaft darstellen.

Wenn ihr Das Bestiengesetz am Stück schauen wollt, müsst ihr für euren Binge-Marathon nur rund 3,5 Stunden Zeit einplanen. Die Miniserie besteht aus insgesamt vier Folgen, die jeweils zwischen 42 und 60 Minuten lang sind.



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