Auf Netflix erobert derzeit eine spanische, auf wahren Begebenheiten beruhende Krimi-Miniserie die Charts. Die Serie kann man locker an einem Nachmittag durchbingen.

Neben sämtlichen Podcast-Portalen hat sich mittlerweile auch Netflix zur Dauerquelle für neue True Crime-Produktionen entwickelt. Mit Mord in Galicien ging vergangenen Freitag eine spanische Miniserie auf der Plattform an den Start, die derzeit die Serien-Charts in Deutschland erobert. Sie beruht auf wahren Begebenheiten.

Mord in Galicien mischt bei den oberen Platzierungen der Serien-Charts bei Netflix mit

Die Serie erzählt die Geschichte eines Ehepaares, bei dem die Frau im Schlaf durch einen Hammer schwer verletzt wurde. Der Polizei gegenüber behauptet der Ehemann felsenfest, dass es sich bei dem körperlichen Angriff um Einbrecher gehandelt habe, doch der ermittelnde Polizist Elías (Tristán Ulloa) nimmt auch den Ehemann genauer unter die Lupe. Den Behörden reichen die Indizien für den Ehemann nicht aus, weswegen für Elías ein Wettlauf gegen die Zeit entsteht.

Auf Netflix besetzt die Serie derzeit den vierten Platz der Charts und zieht somit an der Hit-Serie Lupin vorbei.

Die aktuellen Netflix-Serien-Charts in Deutschland (Stand: 16. November 2026)

Die Spitze der Charts wird nach wie vor von der dritten Staffel der deutschen Historienserie Die Kaiserin angeführt.

Mord in Galicien kann man an einem Nachmittag gucken

Da Mord in Galicien gerade einmal drei Episoden mit jeweils 45 Minuten Laufzeit umfasst, kann man die Miniserie in Spielfilmlänge ganz entspannt an einem dunklen November-Nachmittag durchschauen.

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