Im Kino hat er Geschichte geschrieben. Nun setzt er seinen Siegeszug im Streaming fort. Netflix hat sich den größten Blockbuster des Jahres und damit einen weiteren Nummer-1-Hit gesichert.

Über 2,5 Milliarden US-Dollar konnte Spider-Man: Brand New Day weltweit einspielen. Das macht die Marvel-Fortsetzung zum dritterfolgreichsten Film aller Zeiten. Eine absolute Box-Office-Sensation, die nun ihren Weg zu Netflix gefunden hat. Wenig überraschend startet der Superhelden-Blockbuster dort direkt in den Charts durch.

Spider-Man: Brand New Day erobert Netflix-Charts

Keine 24 Stunden nach seinem Netflix-Start steht Spider-Man: Brand New Day auf Platz 1 in der Top 10 der aktuell beliebtesten Filme in Deutschland. Dort dürfte er sich auch die nächsten Tage mühelos halten. Nicht zuletzt besitzt der Film mit Tom Holland und Zendaya in den Hauptrollen einen sehr großen Rewatch-Faktor.

Besonders spannend: Spider-Man: Brand New Day ist kein großer Crossover-Film, der alle Avengers zusammenführt oder mit zahlreichen Multiversums-Cameos à la Spider-Man: No Way Home lockt. Stattdessen hat sich nach langer Zeit einmal wieder ein Solo-Abenteuer durchgesetzt, das komplett der Geschichte seines Helden vertraut.

Hollands Spidey wurde bislang in erster Linie im Kontext des Marvel Cinematic Universe verankert. Spider-Man: Brand New Day ist der erste Teil der Reihe, der sich trotz Gaststars wie Florence Pugh, Jon Bernthal und Mark Ruffalo auf die persönlichen Konflikte der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft fokussiert.

Damit steht Spider-Man: Brand New Day deutlich mehr in der Tradition der Filme von Sam Raimi aus den 2000er Jahren, die nicht davor zurückschreckten, das Action-Spektakel für einen ruhigen Moment zu pausieren und sich bedingungslos in den Gefühlen seiner Figuren zu verlieren. So schafft man bleibendes Blockbuster-Kino.

Die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand: 27. November 2026):

So geht es nach Spider-Man: Brand New Day weiter

Marvel hat dieses Jahr noch ein Ass im Ärmel: Avengers: Doomsday wartet mit unzähligen Stars und der Franchise-Rückkehr von Robert Downey Jr. auf, der dieses Mal in die Rolle des Bösewichts Doctor Doom schlüpft. Am 16. Dezember 2026 startet der von Marvel-Fans heiß erwartete Mega-Blockbuster in den deutschen Kinos.

Ob Spidey darin auftauchen wird, ist derzeit unklar. Spätestens im nächsten Avengers-Abenteuer dürfte Holland wieder zum Cast gehören. Zudem gab es erste Hinweise, dass bei Sony hinter verschlossenen Türen bereits über Spider-Man 5 gesprochen wird. Bei dem massiven Erfolg der Reihe dürfte das niemanden verwundern.