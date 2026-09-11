Neuer Platz 1 bei Netflix: Deutscher Gangster-Thriller stößt Der Kinderflüsterer vom Thron

Nachdem sich Der Kinderflüsterer über Wochen an der Spitze der Netflix-Charts halten konnte, wurde der Film nun vom Thron gestoßen. Die neue Nummer 1 ist jetzt ein deutscher Film.

Bereits vier Jahre ist es her, dass Rheingold in den Kinos startete, für viel Unruhe in einigen Kinos sorgte und damit auf TikTok viral ging. Dabei ist der Film von Fatih Akin (Gegen die Wand) ein gelungenes Biopic des im vergangenen Jahr verstorbenen Rappers Giwar Hajabi aka Xatar. Auf Netflix erobert der Film jetzt die Film-Charts.

Mischung aus Gangster, Thriller und Drama: Deutsches Rapper-Biopic erobert Platz 1 bei Netflix

Rheingold setzt in Giwars Kindheit an und erzählt von seinem Aufstieg im Drogengeschäft, dem berühmt-berüchtigten Goldraub und schließlich auch von seiner Musikkarriere. Emilio Sakraya gibt hier in der Hauptrolle eine glaubwürdige Performance ab. Der Bibi & Tina-Star wird demnächst ebenfalls auf Netflix in der dritten Staffel One Piece zu sehen sein.

Auf Netflix konnte sich der Film, der in einer Mischung aus Gangster, Thriller und Drama daherkommt, den ersten Platz bei den Film-Charts sichern und somit den vorherigen Spitzenreiter Der Kinderflüsterer vom Thron stoßen.

So sehen die Film-Charts von Netflix aktuell aus (Stand: 10. September 2026):

Emilio Sakraya schlägt Robert De Niro: Wir dürfen gespannt sein, wie lange sich Rheingold an der Spitze der Netflix-Charts halten kann. Schon Fatih Akins Serienkiller-Film Der goldene Handschuh wusste bei dem Streamer zu fesseln, als er vor ein paar Jahren zum ersten Mal ins Abo aufgenommen wurde.

Wann startet der nächste Film von Fatih Akin?

Dieses Jahr kommt mit Geister bereits der nächste Film von Fatih Akin in die hiesigen Lichtspielhäuser. Der Film erzählt die Geschichte von Faris und Farasha, die sich beide auf einer Abi-Party kennenlernen. Auf ihrem Weg nach Hause stirbt jedoch Farasha, die fortan als Geist in Faris' Träumen erscheint, um mit ihm in Verbindung zu bleiben, was jedoch eine Menge Probleme mit sich bringt.

Geister startet am 5. November 2026 in den deutschen Kinos.