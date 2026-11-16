Es ist soweit: Die Netflix-Charts werden zum ersten Mal in diesem Jahr von einem Weihnachtsfilm angeführt

Über fünf Wochen vor dem eigentlichen Weihnachtsfest ist der erste X-Mas-Film auf Platz 1 in den Netflix-Charts. Moviepilot verrät euch, welcher neue Feiertagsstreifen das ist.

Sobald mit Halloween der Horror-Monat vorbei ist, können die meisten es kaum erwarten, bis endlich Weihnachten ist. Das zeigt sich aktuell auch auf Netflix, wo nur zwei Wochen nach dem Gruselfest der erste Weihnachtsstreifen die Film-Charts erobert hat. Und natürlich ist Nur bis Weihnachten eine festliche RomCom mit den üblichen Zutaten – von der verschneiten Kulisse über das rot-grüne Farbschema bis hin zur großzügigen Portion Sentimentalität.

Nur bis Weihnachten auf Netflix: Das doppelte RomCom-Lottchen

Im schwedischen Weihnachtsfilm von Regisseur Adam Pålsson tauschen zwei gegensätzliche Schwestern vor dem Fest die Plätze und finden unverhofft Liebe. Die eine lebt ein häusliches Leben auf dem Land und ist eine ruhige Routine gewöhnt, die andere hat sich gleich nach der Schule in die Großstadt abgesetzt, wo sie ein stressiges Leben mit anspruchsvollem Job führt. Das Besondere: Mathilda und Freddie Stjärne werden von Felice und Happy Jankell dargestellt, die auch im wahren Leben Schwestern sind. Authentische Chemie wird also fast garantiert beschert.

Nur bis Weihnachten aka The Christmas Switch ist seit dem 12. November bei Netflix online und hat laut FlixPatrol in 25 Ländern die Spitzenposition ergattert.

Dass Leute langsam Lust auf Festlichkeit haben, sieht man auch am relativen Erfolg von Ebenezer - Eine Weihnachtsgeschichte, zu dem das Publikum im Gegensatz zu den Kritiker:innen eine eindeutige Meinung zu haben scheint.

So sehen die Film-Charts von Netflix aktuell aus (Stand 16. November 2026):

Wie ihr seht, ist Nur bis Weihnachten nicht mal der einzige X-Mas-Film in den Charts des Streamers. Bei Der Grinch handelt es sich um die CGI-Version des Zeichentrick-Klassikers, während Winstead ein ebenfalls aus diesem Jahr stammender Weihnachtsfilm mit Vierbeiner, Dennis Quaid und Milo Ventimiglia ist.

Viele andere gucken um die Weihnachtszeit herum lieber die Herr der Ringe-Filme. Dafür ist es vielleicht noch etwas früh, aber aktuell läuft schon die 3. Staffel der Prequelserie Die Ringe der Macht, zu der wir eine brandneue Streamgestöber-Folge für euch aufgenommen haben:

Herr der Ringe-Podcast: Wir müssen über die 3. Staffel Die Ringe der Macht reden

Amazons große Fantasyserie Die Ringe der Macht ist mit vier Folgen in ihre 3. Staffel gestartet und wir prüfen die Herr der Ringe-Rückkehr auf Herz und Nieren.

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