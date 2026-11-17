Wer das raue, moderne Western-Serienepos Yellowstone mag, sollte auf diesen Thriller einen Blick werfen. Wir erklären euch mehr Details zu dem Netflix-Film, der gerade die Top 10 des Streamers dominiert.

Für alle Yellowstone-Fans, die sich das riesige Serienuniversum von Taylor Sheridan schon immer mit mehr Country-Musik gewünscht haben, ist der neue Netflix-Film Heartland womöglich der ideale Streaming-Tipp. Jessica Chastain (Zero Dark Thirty) spielt darin eine Musikerin (mit Cowboy-Hut!), die ihre vermisste Nichte sucht. In den hiesigen Film-Charts von Netflix steht der vor wenigen Tagen veröffentlichte Streifen derzeit auf Platz 2.

Neu in den Netflix-Charts: Darum geht es in Heartland

Der Thriller von Regisseurin und Drehbuchautorin Shana Feste (Country Strong) handelt von der Ex-Country-Sängerin Misty Jones (Chastain), die sich schon lange aus dem Rampenlicht zurückgezogen hat. Nach Jahrzehnten kehrt sie trotzdem nach Nashville zurück, um ihre vermisste Nichte, ebenfalls eine Country-Sängerin, zu suchen. Dazu begibt sie sich in die abgründigsten Gegenden der Stadt, was gleichzeitig die Schattenseiten ihrer eigenen Vergangenheit an die Oberfläche befördert.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand 17. November 2026):

Auf Rotten Tomatoes kommt Heartland derzeit auf einen soliden Kritikenschnitt von 62 Prozent. In ihrer positiven Review für The A.V. Club schreibt Monica Castillo am Ende:

Über weite Strecken entwickelt sich der Film wie ein typischer Thriller, den man als Buch im Flughafenshop kauft, der in hohem Tempo von einem Rätsel zum nächsten Hinweis eilt. Das verleiht der selbsternannten Detektivin den nötigen Schwung, um den Fall noch vor der Landung des Flugzeugs zu lösen.

Auch wenn Jessica Chastain die Rolle des ehemaligen Country-Stars nicht ganz glaubhaft verkörpern kann, überzeugt sie durchaus als verschmähte Frau, die auf der Suche nach ihrer Nichte Nashville auf den Kopf stellt – was den Film trotz seiner ernsteren Themen auf seltsame Weise unterhaltsam macht.

Wenn ihr ansonsten tiefer ins Yellowstone-Universum eintauchen wollt, müsst ihr bei Paramount+ statt Netflix streamen. Hier könnt ihr neben allen Staffeln der Hauptserie auch noch die Ableger 1883 und 1923 sowie die Spin-off-Serie Marshals: A Yellowstone Story schauen, die gerade erst in ihre 2. Staffel gestartet ist.

Und falls ihr euch generell dafür interessiert, welche Auswirkungen das Streamen mit Werbeunterbrechungen hat, hört hier rein:

Podcast: Ruiniert Werbung unser Streaming?

Fast alle großen Streamer haben heute ein Werbe-Abonnement. Moviepilot hat die Angebote getestet. Wir erklären, wie sehr die Einblendungen stören.

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In dieser Folge von Streamgestöber stellen wir euch die Preisstruktur vor (und wie teuer Werbe-Abos im Vergleich zu früheren werbefreien Abos sind), wir erklären, warum die Streamer darauf setzen und wie störend die Unterbrechungen sind.