Sofort Platz 1 bei Netflix: Die Fortsetzung zu einem der besten deutschen Filme der letzten Jahre

Auf Netflix erobert abermals ein deutscher Film die Spitze der Film-Charts. Der neue Platz 1 ist das Sequel zu einem der beliebtesten deutschen Filme der vergangenen Jahre.

Nachdem vergangene Woche Rheingold den Netflix-Thriller Der Kinderflüsterer von der Spitze der Film-Charts verjagen konnte, ist es nun abermals ein deutscher Film, der die Spitzenposition für sich entscheiden kann. Die Rede ist von Wunderschöner, der zweite Teil zu Karoline Herfurths Erfolgsfilm Wunderschön.

Wunderschöner zieht an die Spitze der Netflix-Charts

In Wunderschöner stehen abermals fünf Frauen im Vordergrund, deren unterschiedliche Alltage dargestellt werden. Das verbindende Element ist jedoch, dass sie alle unter den gleichen Problemen des Sexismus, der festgefahrenen Rollenbilder und toxischer Männlichkeit leiden.

Laut InsideKino konnte Wunderschön 2022 rund 1,6 Millionen Zuschauer:innen in die Kinos locken und auch der zweite Teil war mit insgesamt rund 1,4 Millionen Besuchern im Jahre 2025 ähnlich erfolgreich.

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Neben Herfurth, die den Film abermals inszeniert, kehren auch Nora Tschirner, Emilia Schüle, Dilara Aylin Ziem und Friedrich Mücke in ihren Rollen zurück. Auf Netflix hat er sich unter anderem gegenüber dem vormaligen Spitzenreiter Rheingold, Der Kinderflüsterer oder Dune: Part Two durchgesetzt.

So sehen die Film-Charts von Netflix aktuell aus (Stand: 10. September 2026):

Wird es eine weitere Fortsetzung zu Wunderschön geben?

Bezüglich eines dritten Teils der Wunderschön-Reihe gibt es noch keine offizielle Bestätigung oder Meldung. Der Verleih Warner Bros. hätte aufgrund des ebenfalls erfolgreichen zweiten Teils sicherlich Interesse an einer weiteren Fortsetzung.